Η τραγουδίστρια Fergie κλήθηκε να ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ στο All Star Game του NBA, αλλά δεν ενθουσίασε με την προσπάθεια της.

Για την ακρίβεια, λίγα λεπτά μετά το τέλος της ερμηνείας της το Twitter γέμισε σχόλια για το πόσο κακή και αλλόκοτη ήταν η εκτέλεση της.

Και τώρα η τραγουδίστρια ζήτησε συγγνώμη για την εμφάνισή της.

Προσπαθώντας να δώσει έναν τόνο αισθησιασμού στη φωνή της, η Fergie προκάλεσε αμηχανία, ερωτηματικά, περίεργα βλέμματα και πολύ κακές κριτικές.

«Νιώθω πάντα τιμή και υπερηφάνεια για τον εθνικό ύμνο και χθες το βράδυ ήθελα να δοκιμάσω κάτι ιδιαίτερο για το ΝΒΑ», δικαιολογήθηκε.

«Είμαι καλλιτέχνης που παίρνει ρίσκα, αλλά σαφώς αυτή η εκτέλεση δεν έφερε τα αποτελέσματα που επεδίωκα.Λατρεύω αυτή τη χώρα και προσπαθώ ειλικρινά να κάνω το καλύτερο», είπε η τραγουδίστρια.

Ο δημοσιογράφος του ESPN Jemele Hill δημοσίευσε ένα βίντεο στο Twitter επισημαίνοντας ότι ακόμη και ο παίκτης Draymond Green δεν μπορούσε να κρύψει το πόσο αστείο θεωρούσε αυτό που άκουγε.

Draymond is all of us 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/ClWCmY4tfh