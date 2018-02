Η Μισέλ Ομπάμα αποφάσισε να κάνει ένα ξεχωριστό και πολύ ρομαντικό δώρο στο σύζυγό της, Μπαράκ, για την γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, φτιάχνοντας μια αφιερωμένη λίστα με ερωτικά τραγούδια στο Spotify.

Η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ δημοσίευσε την Τετάρτη σε Instagram και Twitter μια playlist για τον δικό της «ένα και μοναδικό Μπαράκ», όπως έγραψε χαρακτηριστικά στο μήνυμα.

«Happy #ValentinesDay στον έναν και μοναδικό μου Μπαράκ Ομπάμα. Για να γιορτάσω την περίσταση, σου αφιερώνω μια μικρή λίστα τραγουδιών για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου», έγραψε η Μισέλ.





Με τίτλο «Forever Mine», η λίστα περιλαμβάνει συνολικά 44 τραγούδια, αριθμός καθόλου τυχαίος αφού ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν ο 44ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Ανάμεσα στα τραγούδια που επέλεξε η Μισέλ είναι κάποια παλιά κλασικά όπως το «Can't Get Enough of Your Love, Babe» του Barry White, το «Stand By Me» του Ben E. King και άλλα πιο καινούργια, όπως το «Halo» της Beyoncé, το «Fix You» των Coldplay και το «Shape Of You» του Ed Sheeran.

Φυσικά από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει το «At Last» της Etta James, το τραγούδι που χόρεψαν στην ορκωμοσία του Μπαράκ Ομπάμα το 2009, το οποίο είχε τραγουδήσει τότε ζωντανά η Beyoncé.

Ολόκληρη η λίστα τραγουδιών της Μισέλ Ομπάμα στο Spotify:

Ο Μπαράκ Ομπάμα απάντησε στην αφιέρωση της Μισέλ δημοσιεύοντας με τη σειρά του στο Twitter μια φωτογραφία όπου είναι οι δυο τους.

«Happy Valentine's Day Μισέλ. Κάνεις κάθε ημέρα και κάθε μέρος καλύτερο», έγραψε στο δικό του μήνυμα ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, που είναι παντρεμένος με τη Μισέλ ε΄δω και 26 χρόνια.