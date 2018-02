O Τζάστιν Τίμπερλεϊκ στο Super Bowl - Δείτε την εμφάνιση του καλλιτέχνη (που όμως δεν ενθουσίασε)

Εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν χθες το βράδυ τον διάσημο τελικό του αμερικανικού ποδοσφαίρου Super Bowl.

Οι Philadelphia Eagles επικράτησαν 41-33 των New England Patriots στον θεαματικό τελικό και κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο της ιστορίας τους.

Το 52ο Super Bowl διεξήχθη στο US Bank Stadium στη Μινεάπολη της Μινεσότα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως κάθε χρόνο το ημίχρονο συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον καθώς φέτος τη σκηνή κατέλαβε ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Ο αμερικανός καλλιτέχνης τραγούδησε ένα μείγμα κλασικών επιτυχιών του, όπως το "Cry Me A River", το "Suit & Tie", το "SexyBack", το "Senorita", και το "My Love" αλλά και τα νεότερα τραγούδια του "Can not Stop The Feeling" και "Filthy" από το καινούργιο του άλμπουμ "Man of the Woods".



Η στιγμή που κυριάρχησε ήταν η εμφάνιση του Πρινς μέσω βίντεο προβολής σε ένα αφιέρωμα για τον τραγουδιστή στου οποίου την πατρίδα φιλοξενήθηκε ο αγώνας.

Αλλά και πάλι αυτό δεν φάνηκε αρκετό για να σώσει το πόσο αδιάφορο ήταν όλο αυτό, όπως σημειώνει η εφημερίδα Washington Post και φαίνεται να ασπάζονται επίσης και άλλα μεγάλα μίντια.

Ο Τζάστιν μάλλον προτίμησε να «παίξει« εκ του ασφαλούς, δεν είχε καμία αξιοσημείωτη πολιτκή αναφορά στην περφόρμανς του και αυτό δεν φαίνεται πως της δίνει διαβατήριο για περαιτέρω δόξα.

Αν και ο Τίμπερλεϊκ φάνηκε να δίνει τον καλύτερο εαυτό του, οι κριτικές είναι μάλλον χλιαρές και κάνουν λόγο απλά για μια «τίμια εμφάνιση».

Το σόου ήταν καλοδουλεμένο και ο Τίμπερλεϊκ έδειξε για ακόμη μαι φορά τις χορευτικές του ικανότητες, αλλά δεν ενθούσιασε.

Οι περισσότεροι δεν θεωρούν πως αυτό το ημίχρονο θα φιγουράρει στο μέλλον στη λίστα με τα καλύτερα Super Bowl Halftime Show.

Δείτε την εμφάνιση: