Μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η Ριάνα απηύθυνε έκκληση σε αρκετούς παγκόσμιους ηγέτες να στηρίξουν οικονομικά τον οργανισμό Global Partnership for Education, ενόψει του συνεδρίου που διοργανώνεται στη Σενεγάλη. Η διάσημη σταρ είναι εκπρόσωπος του οργανισμού αυτού, συγκεντρώνοντας κονδύλια για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση των παιδιών στις μη προνομιούχες χώρες.

Η Ριάνα τουίταρε την Τερέζα Μέι, απευθύνοντας έκκληση στη βρετανική κυβέρνηση να δεσμευθεί να δώσει 380 εκατ. λίρες για την εκπαίδευση των παιδιών στις μη προνομιούχες χώρες, ζητώντας από την πρωθυπουργό της Βρετανίας και την Γραμματέα Διεθνούς Ανάπτυξης Πένι Μορντόντ να δώσουν «προτεραιότητα στην εκπαίδευση των κοριτσιών» με μία «ιστορική» δέσμευση χρηματοδότησης.

Η Ριάνα έγραψε στην Μέι στο Twiter: «Γεια σας @Theresa May και @PennyMordaunt, παρακαλώ συνεχίστε να έχετε ως προτεραιότητα την εκπαίδευση των κοριτσιών και παραμείνετε ο κορυφαίος χορηγός στο @GPforEducation».

«Θα δεσμευτεί το Τμήμα Διεθνούς Ανάπτυξης @DFID_UK σε μία ιστορική συνεισφορά 380 εκατ. λιρών στο #FundEducation αύριο;» έγραψε ενόψει του συνεδρίου του οργανισμού στη Σενεγάλη.

🇬🇧 Hello @theresa_may and @PennyMordaunt, please continue to prioritize girls’ education and be a top funder of @GPforEducation. Will @DFID_UK make a historic commitment of £380M to #FundEducation tomorrow? ✏️ @claralionelfdn @glblctzn