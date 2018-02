Αν και λόγω του ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ και παραβρίσκεται σε διάφορες glamorous εκδηλώσεις και πάρτι, ο Τζορτζ Κλούνεϊ για να γνωρίσει την Αμάλ Αλαμουντίν δεν χρειάστηκε καν να βγει από το σπίτι του.

Ο ηθοποιός, που τον περασμένο Ιούνιο έγινε πατέρας, μιλώντας στην εκπομπή «My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman» αποκάλυψε τον παράδοξο τρόπο που γνωρίστηκαν με την σύζυγό του.

Όπως εξηγεί, το 2013 η Αμάλ είχε περάσει από το σπίτι του στην Λίμνη Κόμο μαζί με έναν κοινό τους φίλο, πηγαίνοντας προς τις Κάννες. Ωστόσο ήταν ο ατζέντης του που φαίνεται πως προέβλεψε την εξέλιξη που θα είχε τελικά εκείνη η συνάντησή τους. «Δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τον ατζέντη μου, ο οποίος μου είπε, "Γνώρισα αυτή τη γυναίκα που έρχεται στο σπίτι σου και την οποία θα παντρευτείς". Όντως έτσι εξελίχθηκε», λέει ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Ο ηθοποιός είπε επίσης πως στην αρχή δεν ήταν καθόλου σίγουρος πως η Αμάλ ενδιαφερόταν και πως σε εκείνη την πρώτη συνάντησή τους, παρόντες ήταν και οι γονείς του.

«Το πιο αστείο ήταν πως τότε με είχαν επισκεφθεί ο πατέρας και η μητέρα μου οπότε ήταν και οι γονείς μου παρόντες. Απλώς μιλήσαμε, βασικά ξενυχτήσαμε κουβεντιάζοντας. Και πήρα την διεύθυνση του email της, επειδή θα μου έστελνε μερικές φωτογραφίες των γονιών μου. Δεν ήξερα αν ήθελε να βγει μαζί μου, εγώ νόμιζα πως ήμασταν φίλοι», λέει ο Κλούνεϊ.

Δείτε το βίντεο: