Ο frontman των Fall, Mark E. Smith έφυγε από την ζωή σήμερα το πρωί σε ηλικία 60 ετών. Την ανακοίνωση έκανε σε ένα λογαριασμό στο twitter η μάνατζερ του γκρουπ Pamela Van-Damned. Τα νέα επίσης επιβεβαίωσε η δισκογραφική εταιρεία του συγκροτήματος, Cherry Red Records.

Γράφει το ποστ στo twitter: «Η μέρα που φοβόμουν ήρθε. Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Mark E. Smith. Έφυγε από την ζωή σήμερα το πρωί στο σπίτι του..».

The day I've been dreading.



"It is with deep regret that we announce the passing of Mark E. Smith. He passed this morning at home.... 1/2