Την παίρνει ο ύπνος σε απονομές βραβείων, επιτίθεται ευθέως στα τρολ των social media και την έχει μπλοκάρει στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ- η Chrissy Teigen δεν είναι ένα κοινό «διάσημο μοντέλο» οπότε ο τρόπος που θα αντιδρούσε στις πρώτες γκρίζες τρίχες αποκλείεται να ήταν κοινός.

Η Chrissy Teigen, που είναι παντρεμένη με τον τραγουδιστή John Legend, πρόσφατα ανακάλυψε πως έβγαλε στα μαλλιά της τις πρώτες γκρίζες τρίχες και αυτό που έκανε ήταν να το «γιορτάσει» μέσω Twitter, καλώντας εμμέσως τις απανταχού γυναίκες να κάνουν το ίδιο και να αποδεχθούν τις δικές τους.

«Έχω μια τούφα σαν ανταύγεια από γκρίζα μαλλιά και βασικά μου αρέσει πολύ. Το όνειρό μου να γίνω Κρουέλα πραγματοποιείται», έγραψε στην ανάρτησή της στο Twitter, όπου μετρά περισσότερους από 9 εκατομμύρια followers.

I have a skunk like streak of grey hair and I’m actually very into it. My cruella dreams are coming true! — christine teigen (@chrissyteigen) 22 Ιανουαρίου 2018

Το μήνυμά της ενθουσίασε τις θαυμάστριές της που άρχισαν να την απαντούν στέλνοντας δικές τους φωτογραφίες με τα γκρίζα τους μαλλιά, ενώ πολλοί της απάντησαν με εικόνες και GIFs της Κρουέλα Ντεβίλ από «Τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας».

Αυτές είναι μερικές από τις απαντήσεις στην ανάρτησή της:

Me too! Own it own it own it pic.twitter.com/hYaCyoAZHE — hunter (@thewolfhuntress) 22 Ιανουαρίου 2018

My little sister’s gray hair started coming in when she was 5 or six years old. Even some babies are born with gray hair. So beautiful!❤️ pic.twitter.com/E57TEvBgMo — Y•S•A•N•N•E (@YsanneBueno) 22 Ιανουαρίου 2018

I’ve had a natural white streak in my hair since I was 19. 13 years later I still love it pic.twitter.com/fv5yxS3Gf3 — Felicia Ingram (@f_plato) 22 Ιανουαρίου 2018

Same! I call it my villain hair. pic.twitter.com/BUFohjMZJJ — Amber Felix (@ambergontrail) 22 Ιανουαρίου 2018

So do I and I'm *trying* to embrace it! #reallyIam pic.twitter.com/MkXKpoz6Xw — Lisa S. (@ala005) 22 Ιανουαρίου 2018