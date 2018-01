Ο εμβληματικός ηθοποιός Μόργκαν Φρίμαν βραβεύτηκε για τη διαχρονική προσφορά του στον κινηματογράφο, στο πλαίσιο της 54ης Τελετής Απονομής των SAG Awards 2018, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή για να παραλάβει το ειδικό βραβείο για τη συνολική του προσφορά στην υποκριτική, προκάλεσε θύελλα χειροκροτημάτων με την ομιλία του και το καυστικό χιούμορ του.

Φορώντας ένα καπέλο του μπέιζμπολ, ευχαρίστησε τον κόσμο για την τιμή που του έγινε και μίλησε για τη ζωή και την καριέρα του. Δεν έχασε όμως την ευκαιρία να κάνει μερικά καυστικά σχόλια για το αγαλματίδιο των βραβείων.

«Α και ένα ακόμη πράγμα. Δεν είχα σκοπό να το κάνω αυτό», είπε ο Φριμαν ενώ έκλεινε την ομιλία του. «Θα σας πω ποιο είναι το λάθος με αυτό το αγαλματίδιο. Από πίσω είναι μια χαρά... από μπροστά, το φύλο του είναι συγκεκριμένο»

Το αγαλματίδιο που αποκαλείται «Ο Ηθοποιός» απεικονίζει - σε ευρύ πλαίσιο - τη φιγούρα ενός γυμνού άνδρα που κρατά τις μάσκες της κωμωδίας και του δράματος. Δημιουργήθηκε από το Αμερικανικό Χυτήριο Καλών Τεχνών στο Μπέρμπανκ, στην Καλιφόρνια.

«Ίσως ξεκίνησα κάτι», ανέφερε τελειώνοντας με το χαρακτηριστικό καυστικό χαμόγελό του.

Πριν το τελικό του σχόλιο, το κοινό σηκώθηκε και του έδωσε ένα ολόθερμο χειροκρότημα, αποθεώνοντάς τον.

Ο ηθοποιός τους ευχαρίστησε όλους δηλώνοντας ιδιαίτερα συγκινημένος: «Αυτό είναι κάτι παραπάνω από τιμή. Αυτό είναι μία ιστορική στιγμή». Η ομιλία του ήταν σύντομη, ευχαριστώντας τα παιδιά του, τη σύντροφο και επαγγελματικό συνεργάτη του, καθώς την Ρίτα Μορένα, παλιά του συμπρωταγωνίστρια στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Electric Company του 1971, η οποία παρουσίασε το βραβείο.

Όμως το σχόλιό του για το φύλο του αγαλματιδίου ήταν το θέμα που πραγματικά απογειώθηκε. Κόσμος στο Twitter έσπευσε να αντιδράσει στο μήνυμά του εν μέσω της συζήτησης για την ανισότητα των φύλων στη βιομηχανία ψυχαγωγίας.

MORGAN FREEMAN: "I'm going to tell you what's wrong with this statue, from the back it works but the front is gender specific. Idk maybe I started something." *Evidence attached*👇👏👇👏👇 #SAGAwards #SAGAwards2018 pic.twitter.com/2Hjk6oM0w2 — FLARE (@FLAREfashion) January 22, 2018

Ohhhh watch out!! Not to be undone, #MorganFreeman calls out @sagawards “actor” trophy, stating “from the back it works, but from the front it’s gender specific. Maybe I’ve started something?!” Indeed you have and I’m here for it! 🙌🏼 #TimesUp #SAGAwards2018 pic.twitter.com/QwPqnY7xT7 — Lizza Monet Morales (@xoxoLizza) January 22, 2018

In Hollywood, even the statues are sexist! Morgan Freeman calls out SAG Awards trophy for being “gender specific” (a man). Hey Oscars (also a man) and Emmys (a woman!) we’re looking at you now. pic.twitter.com/lRlCxmQbUQ — Mike Sington (@MikeSington) January 22, 2018

Με πληροφορίες από το Time