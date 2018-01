Ακολουθώντας τα βήματα της ηθοποιού Ρεμπέκα Χολ και ο Τιμοτέ Σαλαμέ προσφέρει τις οικονομικές απολαβές από τη συνεργασία του με τον Γούντι Άλεν. Ο νεαρός ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός από την εμβληματική ταινία "Call me by your name" αποφάσισε να προσφέρει τα χρήματα που κέρδισε από την ταινία του Γούντι Άλεν "A Rainy Day in New York", στο κίνημα που τάσσεται εναντίον της σεξουαλικής παρενόχλησης Time's Up.

Η προσχώρηση και του Σαλαμέ σ' αυτή την κινητοποίηση φαίνεται να εξελίσσεται σε μία τάση που όλο και ενισχύεται: τον χορό είχε ανοίξει Greta Gerwig, η οποία πριν από λίγες μέρες είχε αποκαλύψει ότι μετανιώνει για τη συνεργασία της με τον 82χρονο σκηνοθέτη. Σε ένδειξη συμπαράστασης τότε προς τα απανταχού θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης είχε δωρίσει την αμοιβή της από την ίδια αυτή ταινία στο κίνημα.

Για κάποιους, λοιπόν, η απόφαση του νεαρού συμπρωταγωνιστή της να κάνει ακριβώς το ίδιο, ως ένδειξη αλληλεγγύης ήταν αναμενόμενη. Για άλλους, πάλι αποτελεί μία επανορθωτική κίνηση καθώς όταν ο Σαλαμέ είχε ερωτηθεί το για ποιους λόγους πιστεύει ότι ο Γούντι Άλεν ξέφυγε από το κύμα οργής του #MeToo είχε απαντήσει αόριστα και γενικόλογα.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Timothée Chalamet (@tchalamet) στις 15 Ιαν, 2018 στις 8:51 μμ PST





Ωστόσο, τώρα με την κίνηση του αυτή και με μία δήλωσή του στο Instagram, όπου τονίζει ότι «ένας καλός ρόλος δεν είναι το μοναδικό κριτήριο για να αποδεχθεί κανείς μία δουλειά», φαίνεται να παίρνει μια σαφώς πιο ξεκάθαρη θέση στον κυκεώνα που τα σκάνδαλα σεξουαλικής παρενόχλησης έχουν δημιουργήσει στον πλανήτη Χόλιγουντ και εν γένει στην παγκόσμια καθημερινότητα.

«Σε μερικές πρόσφατες συνεντεύξεις μου ζητήθηκε να σχολιάσω την απόφαση μου να συνεργαστώ με τον Άλεν σε μία ταινία πέρσι το καλοκαίρι. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω ευθέως στην ερώτηση λόγω συμβατικών υποχρεώσεων. Εκείνο όμως που μπορώ να πω είναι: ότι δεν θέλω κανένα κέρδος από τη δουλειά σ' αυτήν την ταινία και για το σκοπό αυτό θα δωρίσω ολόκληρο το μισθό μου σε τρεις φιλανθρωπικές οργανώσεις: TIME'S UP, το LGBT Center στη Νέα Υόρκη και RAINN», έγραψε μόλις χθες στο Instagram o Σαλαμέ.

Με στοιχεία από το Dazed