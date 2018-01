Η Kim Kardashian και η Kanye West καλωσόρισαν το τρίτο παιδί τους στον κόσμο, όπως ανακοίνωσε το ζευγάρι την Τρίτη.

Το κοριτσάκι γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

«Ο Kanye και εγώ είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την άφιξη του υγιούς και όμορφου κοριτσιού μας», αναφέρει μια δήλωση στην ιστοσελίδα της Κιm Kardashian. Ο τίτλος της ανακοίνωσης: «She's here! We're so in love.»



«Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στην παρένθετη μητέρα η οποία έκανε τα όνειρά μας πραγματικότητα με το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί κάποιος να δώσει, αλλά και στους υπέροχους γιατρούς και νοσηλευτές μας για την ιδιαίτερη φροντίδα τους», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Οι Νorth και Saint (σ.σ. τα δύο τους παιδιά) είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουν την αδελφή τους».

Το μωρό, του οποίου το όνομα δεν αποκαλύπτεται, γεννήθηκε στις 12.47 μ.μ. τη Δευτέρα και το βάρος του είναι περίπου 3,5 κιλά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το διάσημο ζευγάρι πήρε την μεγάλη απόφαση για παρένθετη μητέρα καθώς η Κιm υποφέρει από προδρομικό πλακούντα- μια διαταραχή που καθιστά μια ενδεχόμενη νέα εγκυμοσύνη απειλή για την ίδια της την ζωή.

Την ίδια ώρα, η μικρή αδελφή πιάστηκε με την κοιλιά της να βγάζει μάτι και ας μην λέει ακόμη πως είναι έγκυος>>> εδω