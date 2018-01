Ο Άλεκ Μπάλντουιν επέκρινε την κίνηση πολλών ηθοποιών να πουν ότι μετάνιωσαν για τη συνεργασία τους με τον Γούντι Άλεν.

Τις τελευταίες ημέρες στο Χόλιγουντ τα πυρά με αφορμή τα περιστατικά σεξουαλική παρενόχλησης έχουν στραφεί πάνω στον διάσημο συγγραφέα και σκηνοθέτη, με αφορμή τις αντίστοιχες κατηγορίες που έχει κάνει εναντίον του η Ντίλαν Φάροου, κόρη της ηθοποιού Μία Φάροου. Ο Γούντι Άλεν έχει αρνηθεί κατηγορηματικά όλους τους ισχυρισμούς.

Πρόσφατα η ηθοποιός Ρεμπέκα Χολ, που εμφανίζεται στη νέα ταινία του Γούντι Άλεν «A Rainy Day in New York», δήλωσε πως μετάνιωσε που συνεργάστηκε μαζί του και αποφάσισε να δωρίσει την αμοιβή της στο κίνημα για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης «Time's Up».

Κάτι αντίστοιχο έκανε και ο Τιμοτέ Σαλαμέ, πρωταγωνιστής της ταινίας «Call Me By Your Name». Ο νεαρός ηθοποιός ανακοίνωσε πως θα δωρίσει την αμοιβή του από το «A Rainy Day in New York» στο κίνημα «Time's Up», ενώ μέρος των χρημάτων θα διατεθεί στο κέντρο LGBT της Νέας Υόρκης και στον οργανισμό ενάντια στη σεξουαλική βία RAINN.

Ο Άλεκ Μπάλντουιν, που έχει συνεργαστεί με τον Γούντι Άλεν στις ταινίες «To Rome With Love» (2010) και «Blue Jasmine» (2013), αν και είπε πως οι κινήσεις των Ρεμπέκα Χολ και Τιμοτέ Σαλαμέ έχουν «κάποιο νόημα», χαρακτήρισε τις ενέργειες «άδικες και θλιβερές».

Σε σχετική ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε επίσης πως η συνεργασία με τον Γούντι Άλεν ήταν «ένα από τα προνόμια στην καριέρα του».

Woody Allen was investigated forensically by two states (NY and CT) and no charges were filed. The renunciation of him and his work, no doubt, has some purpose. But it’s unfair and sad to me. I worked w WA 3 times and it was one of the privileges of my career.