Τα γέλια στον αέρα έβαλε η Σάρον Στόουν όταν την ρώτησαν στο CBS αν ένιωσε ποτέ άβολα εξαιτίας ανάρμοστης συμπεριφοράς στον χώρο της δουλειάς της.

Η Στόουν μιλούσε για το νέο τηλεοπτικό δράμα του Στίβεν Σόντενμπεργκ Mosaic, όταν ο Λι Κόουεν ρώτησε την φιλοξενούμενή του: «Δεν ξέρω πως ακριβώς να το ρωτήσω διακριτικά, αλλά βρέθηκες ποτέ σε μία τέτοια κατάσταση, αισθάνθηκες ποτέ άβολα;»

Η δημοφιλής ηθοποιός ξέσπασε αμέσως στα γέλια με τον παρουσιαστή να αναρωτιέται μεγαλοφώνως αν γελούσε από νευρικότητα ή αμηχανία.

«Είμαι στον χώρο εδώ και 40 χρόνια. Μπορείς να φανταστείς πως ήταν τα πράγματα όταν ξεκίνησα από το «πουθενά της Πενσιλβάνια», με την εμφάνιση που είχα και χωρίς καμία απολύτως προστασία; Τα έχω δει όλα»

On @CBSSunday, @sharonstone was asked if she's ever faced any sort of harassment/assault while she's been in the entertainment business.



This was her reaction..... pic.twitter.com/WdCXVvgxfK