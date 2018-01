Στόχος επικριτικών σχολίων και κριτικής από χρήστες των social media έγινε η Βικτόρια Μπέκαμ για την απόφασή της να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες ενός κατά τα φαινόμενα αρκετά αδύνατου μοντέλου για να διαφημίσει τη νέα της κολεξιόν με γυαλιά.

Το πρώην Spice Girl και νυν σχεδιάστρια μόδας ανέβασε στους προσωπικούς της λογαριασμούς σε Facebook, Instagram και Twitter φωτογραφίες όπου απεικονίζεται το μοντέλο από τη Λιθουανία, Giedre Dukauskaite να φορά τα καινούργια της γυαλιά.

Ωστόσο, αντί για τον προφανή της στόχο, δηλαδή, να κινήσει το ενδιαφέρον των followers της για τις νέες τις δημιουργίες, πολλοί ήταν αυτοί που σημείωσαν πόσο αδύνατο φαίνεται το μοντέλο από τη Λιθουανία στις φωτογραφίες.

«Αυτή είναι μια επικίνδυνη εικόνα για να την πλασάρεις σε νεαρές κοπέλες» έγραψε ένας από τους χρήστες στο Instagram. «Καμία κοινωνική ευθύνη».

«Το κορίτσι μοιάζει σκελετωμένο», πρόσθεσε κάποιος άλλος. «Αλήθεια Βικτόρια αυτή δεν είναι ωραία εικόνα για τις νέες κοπέλες - δείξε μας μερικές αληθινές γυναίκες».

Ορισμένοι άλλοι έσπευσαν να σημειώσουν πως μπορεί να απλώς η συγκεκριμένη κοπέλα από τη Λιθουανία να είναι από φυσικού της τόσο αδύνατη και πως το να την προσβάλλει κανείς για το σώμα της δεν βοηθάει.

«Εντούτοις, το να χρησιμοποιείς μοντέλα τόσο αδύνατα δημιουργεί μία μη ρεαλιστική εικόνα για τα περισσότερα κορίτσια και είναι εξαιρετικά ανεύθυνο».

Omg how skinny is this model? This is not attractive and doesn’t make me want to buy this outfit. Puts me off. Really need to dress really women!!!😤😡😱 — Kate Reynolds (@teamgreen78) January 12, 2018

I could never fit into your clothes ... they only seem to be made for the skinnies .. which is a shame cos your clothes are very stylish — Nichola Sherlock (@lovefromnichola) January 15, 2018

Whether this model is naturally thin or not, you have chosen her. That is irresponsible and unworthy of so prominent a designer. Public feeling is not with you on this. — Tony Balmforth (@tonybalmforth) January 14, 2018

Shame on you all for assuming that this woman has an eating disorder and for not accepting that really women come in all shapes and sizes and that they are all bloody beautiful 💖 — Lucy Alcock (@LucyFazza) January 14, 2018

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Βικτόρια Μπέκαμ προκαλεί αρνητικά σχόλια σχετικά με την επιλογή των μοντέλων που χρησιμοποιεί στις κολεξιόν της, παρά το γεγονός ότι το 2010 δεσμεύτηκε να χρησιμοποιεί υγιή μοντέλα στις επιδείξεις μόδας.

Όσο αφορά τις πρόσφατες αντιδράσεις, δεν έκανε κάποιο σχόλιο.