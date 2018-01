Ο Κάνιε Γουέστ έκανε πραγματικότητα την τελευταία επιθυμία μιας νεαρής θαυμάστριάς του να της τραγουδήσει, λίγο πριν χάσει την μάχη με τον καρκίνο και φύγει τελικά από τη ζωή.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο διάσημος ράπερ έμαθε την τελευταία επιθυμία του κοριτσιού όταν επικοινώνησε μαζί του η οικογένειά της και συμφώνησε να της μιλήσει στο τηλέφωνο.

Μετά από παράκληση του κοριτσιού, ο Κάνιε Γουέστ της τραγούδησε μέσω FaceTime το αγαπημένο της τραγούδι «I Love Kanye» και λίγο μετά το τέλος της τηλεφωνικής συνομιλίας τους φέρεται να ξεψύχησε.

Την συγκινητική ιστορία έφερε στο φως ένα μέλος της κοινότητας του κοριτσιού, που την αφηγήθηκε στα social media.

«Ένα κορίτσι στην πόλη μου είχε καρκίνο και ο Κάνιε της τηλεφώνησε πριν μερικές ημέρες για να ραπάρει για εκείνη. Νομίζω ήταν εκεί και η Κιμ. Δεν ακούστηκε καν στα social media ή πουθενά αλλού. Πέθανε χτες. Τον σέβομαι πάρα πολύ. Την έκανε ευτυχισμένη στις τελευταίες της στιγμές», έγραψε η χρήστης @stalkdebbie.

