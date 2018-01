Το Παλάτι του Κένσινγκτον έδωσε στη δημοσιότητα δύο φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα στο σχολείο της πριγκίπισσας Σάρλοτ, τις οποίες τράβηξε η μητέρα της, Κέιτ.

«Ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ με ευχαρίστηση αποφάσισαν να μοιραστούν δύο φωτογραφίες της πριγκίπισσας Σάρλοτ στο Παλάτι του Κένσινγκτον σήμερα το πρωί. Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από την Δούκισσα λίγο πριν η πριγκίπισσα Σάρλοτ φύγει για την πρώτη μέρα της στο βρεφονηπιακό σταθμό Willcocks, ανέφερε εκπρόσωπος στη σχετική ανακοίνωση το Παλάτι.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share two photographs of Princess Charlotte at Kensington Palace this morning. pic.twitter.com/dDIOZdA7aM