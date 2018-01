Οι φωτογράφοι αναζητούσαν μανιωδώς την Τζένιφερ Άντιστον στο κόκκινο χαλί χθες, αλλά δεν την εντόπισε κανείς.

Η ηθοποιός είχε ανακοινωθεί μεταξύ των καλεσμένων και παρουσιαστών στην τελετή απονομής για τις Χρυσές Σφαίρες και ήταν ψηλά στη λίστα με τις σημαντικές αφίξεις. Ειδικά καθώς στο ίδιο κόκκινο χαλί θα πατούσε και η Αντζελίνα Τζολί και όλα τα ταμπλόιντς ευελπιστούσαν πως θα ίσως κατέγραφαν ακόμη και μια κοινή πόζα.

Μάταια όμως, περίμεναν καθώς η σταρ του «Friends» δεν εμφανίστηκε ποτέ μπροστά στους φωτογράφους και ήταν το μόνο ηχηρό όνομα που επέλεξε να κάνει πιο διακριτική είσοδο, χωρίς καθόλου δημοσιότητα.

Η Άνιστον δεν μπορούσε να εντοπιστεί καν μέσα στην αίθουσα, αλλά τελικά βρέθηκε στη σκηνή για να απονείμει βραβείο και δίπλα της είχε έναν θρύλο του κινηματογράφου, την 84χρονη Κάρολ Μπερνέτ.

Οι δυο ερμηνεύτριες παρουσίασαν τις υποψήφιες για τον καλύτερο γυναικείο ρόλο στην τηλεόραση και τελικά φώναξαν στη σκηνή την Eλίζαμπεθ Μος.

Two legends on one stage. Carol Burnett and Jennifer Aniston introduce the nominees for Best Performance by an Actress in a Television Series - Musical or Comedy. #GoldenGlobes pic.twitter.com/ifzOwGdszF