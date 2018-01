Ο «μικρός» του Star Trek, Jon Paul Steuer, πέθανε σε ηλικία 33 ετών.

Ο Jon Paul Steuer, επίσης, γνωστός και ως Jonny Paul Jewels στη μεταγενέστερη καριέρα του ως μουσικός συμμετείχε για πρώτη φορά στη σειρά επιστημονικής φαντασίας κάνοντας το 1990 τον ρόλο του Alexander Rozhenko στο Star Trek in The Next Generation.

Γεννημένος στην Καλιφόρνια, τον Μάρτιο του 1984, ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία 3 ετών εγκαταλείποντας τον χώρο μόλις 9 χρόνια αργότερα.

Κατάφερε να αναλάβει το ρόλο του Alexander Rozhenko επειδή ήταν το μόνο μικρό παιδί στην ακρόαση που ήταν τόσο υπομονετικό ώστε να αντέξει τις τρεις ώρες προετοιμασίας που χρειαζόταν για το μακιγιάζ και το κοστούμι του.

Πιο πρόσφατα, είχε στην ιδιοκτησία του ένα εστιατόριo στο Portland ενώ συμμετείχε στη μπάντα P.R.O.B.L.E.M.S.

Τα αίτια του θανάτου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ η ημερομηνία κατά την οποία εικάζεται ότι εξέπνευσε είναι η Πρωτοχρονιά.

Με πληροφορίες από Independent