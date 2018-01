Η Chrissy Teigen φορά ρούχα πολλών διάσημων σχεδιαστών και labels, αλλά οι Dolce & Gabbana δεν είναι ανάμεσα σε αυτούς.

Το γνωστό μοντέλο και μια από τις επιδραστικότερες προσωπικότητες των social media, αποκάλυψε πως αποφάσισε να μην αγοράσει ξανά και να φορέσει ρούχα του συγκεκριμένου οίκου, εξαιτίας ενός αμφιλεγόμενου σχολίου που έκανε ο Domenico Dolce για τα παιδιά που γεννιούνται μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Μιλώντας στο ιταλικό περιοδικό Panoroma το 2015 ο Dolce είχε πει: «Γεννιέσαι και έχεις έναν πατέρα και μια μητέρα. Τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι. Γι' αυτό και δεν με πείθουν αυτά που εγώ αποκαλώ χημικά παιδιά, συνθετικά μωρά».

Η Chrissy Teigen είναι παντρεμένη με τον τραγουδιστή John Legend και η κόρη τους Luna γεννήθηκε με εξωσωματική γονιμοποίηση, οπότε τα λόγια του συνιδρυτή του διάσημου οίκου την εξόργισαν προσωπικά και τα βρήκε άκρως προσβλητικά.

Το γνωστό μοντέλο χρησιμοποίησε το μποϊκοτάζ της για τους Dolce & Gabbana για να υποδείξει την αντίδραση που θα έπρεπε να έχουν οι φαν και απέναντι στο βίντεο του YouTuber, Logan Paul, που τον δείχνει να γελά έχοντας μόλις ανακαλύψει το πτώμα ενός αυτόχειρα στην Ιαπωνία.

Η ίδια παρότρυνε τους χρήστες αντί να συνεχίσουν να βλέπουν το βίντεο, απλώς να σταματήσουν να στηρίζουν τον διάσημο YouTuber, εξηγώντας πως είχε κάνει το ίδιο μετά τις δηλώσεις του Dolce.

«Πριν χρόνια οι σχεδιαστές είχαν πει πράγματα για τα παιδιά της εξωσωματικής γονιμοποίησης, που προσωπικά βρήκα φρικτά. Επέλεξα απλώς ποτέ ξανά να μην φορέσω ή να αγοράσω ρούχα τους αντί να προσπαθήσω να του "τελειώσω"», έγραψε σε μήνυμά της στο Twitter.

