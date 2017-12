Προσωπικές στιγμές από τις γιορτές μοιράστηκαν και φέτος με τους followers τους δεκάδες διάσημοι, που αποκάλυψαν στα social media πού και με ποιους πέρασαν τα Χριστούγεννα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες τους λογαριασμούς τους.

Οι περισσότεροι επέλεξαν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα στο σπίτι σε πιο οικογενειακό κλίμα, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που απλώς μοιράστηκαν ευχές με τους θαυμαστές τους μέσα από φωτογραφίες τους μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Η Μαντόνα ευχήθηκε στους θαυμαστές της μέσα από μια οικογενειακή φωτογραφία με όλα της τα παιδιά.





Η Miley Cyrus πέρασε τα Χριστούγεννα με την οικογένειά της και δημοσίευσε διάφορα αστεία stories στο Instagram, βγάζοντας selfies με τα αδέρφια της, τη γιαγιά της και τα σκυλάκια της.





Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ φωτογραφήθηκε με ένα χριστουγεννιάτικο πουλόβερ που τρολάρει τον Άγιο Βασίλη.

Ο Dwayne «The Rock» Johnson πέρασε την ημέρα με τις κόρες του, την 16χρονη Simone και την 2 ετών Jasmine, αλλά και την έγκυο σύζυγό του.

Merry Christmas from our ohana to yours! 😂🎅🏾🎶 ✋🏾 Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη therock (@therock) στις 25 Δεκ, 2017 στις 9:28 πμ PST

Ο Ράιαν Ρέινολντς δημοσίευσε μια φωτογραφία από το τζάκι του με τον διάλογο που είχε με την κόρη του για τον Άγιο Βασίλη. «Κόρη: Ο Άγιος Βασίλης έρχεται από την καμινάδα;- Εγώ: Ναι- Κόρη: Άφησες το τζάκι αναμμένο όλη νύχτα.- Εγώ: Ναι. (Σιωπή. Ελαφρύ αεράκι. Ένα κοράκι κάνει κύκλους στο βάθος).

Η Μαράια Κάρεϊ φωτογραφήθηκε μαζί με τα παιδιά της και ευχήθηκε στους θαυμαστές της μέσα από το διάσημο τραγούδι της «All I Want For Christmas».

Youuuuu, baby! 💖🎄https://t.co/bD9hgZr4BR — Mariah Carey (@MariahCarey) 25 Δεκεμβρίου 2017





Η Άσλεϊ Γκράχαμ πόζαρε μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο της.

Η Kendall Jenner ευχήθηκε στους θαυμαστές της μέσα από την φωτογραφία ενός Άγιου Βασίλη δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και ενός βίντεο από ζωντανή παράσταση.

merry merry Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kendall (@kendalljenner) στις 24 Δεκ, 2017 στις 10:19 μμ PST

spreading lots of love today Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kendall (@kendalljenner) στις 25 Δεκ, 2017 στις 11:40 πμ PST

Η Ρις Γουίδερσπουν πόζαρε με όλη της την οικογένεια.

Ο Τζάρεντ Λέτο ντύθηκε Άγιος Βασίλης (περίπου).

Η Βικτόρια Μπέκαμ προτίμησε να δημοσιεύσει μια φωτογραφία με όλα της τα παιδιά, ενώ ο Μπρούκλιν επέλεξε μια φωτογραφία του μπροστά στο τζάκι να πίνει κρασί. O Ντέιβιντ έβαλε φωτογραφίες από όλη την οικογένεια να συναντά τον Άγιο Βασίλη.

Happy Christmas!!! Kisses from us all!!! X Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Victoria Beckham (@victoriabeckham) στις 25 Δεκ, 2017 στις 1:09 πμ PST

Merry Christmas’s xx Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη bb (@brooklynbeckham) στις 26 Δεκ, 2017 στις 12:05 πμ PST

Merry Christmas 🎅🏼 ❤️❤️❤️❤️ Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη David Beckham (@davidbeckham) στις 24 Δεκ, 2017 στις 4:47 μμ PST

Η Σερένα Ουίλιαμς πόζαρε μαζί με την κόρη της.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Serena Williams (@serenawilliams) στις 24 Δεκ, 2017 στις 6:09 πμ PST

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε μια οικογενειακή φωτογραφία από το advent calendar της οικογένειας, στο οποίο μετρούσαν από τις αρχές του μήνα αντίστροφα μέχρι τα Χριστούγεννα.

DAY 25 MERRY CHRISTMAS Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kim Kardashian West (@kimkardashian) στις 25 Δεκ, 2017 στις 4:47 μμ PST

Η Τζένιφερ Λόρενς πέρασε την ημέρα των Χριστουγέννων στο παιδικό νοσοκομείο Norton's Children's Hospital στο Κεντάκι, κάτι που κάνει πιστά τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο Diddy ευχήθηκε στους θαυμαστές του μέσα από ένα βίντεο στο Twitter.

It’s been a beautiful year, a lot of love in the air. Thank you for all your support. May God bless you and your family!! pic.twitter.com/vL5rIEnX8Y — Diddy (@Diddy) 25 Δεκεμβρίου 2017

H Ντρου Μπάριμορ γιόρτασε μαζί με τα παιδιά της.

Merry Christmas 2017... 2018 you better watch yourself! Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Drew Barrymore (@drewbarrymore) στις 25 Δεκ, 2017 στις 7:45 μμ PST

Η Τζένιφερ Λόπεζ άνοιξε δώρα μπροστά στο δέντρο.

Η Kaia Gerber ευχήθηκε στους θαυμαστές της μέσα από ένα βίντεο με τον αδερφό της στο χιόνι, τραβηγμένο από τον πατέρα τους.

dad always capturing our best moments. merry christmas! Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kaia (@kaiagerber) στις 25 Δεκ, 2017 στις 11:36 πμ PST

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ευχήθηκε μέσα από μια φωτογραφία της χριστουγεννιάτικης διακόσμησης στο σπίτι της.

Η Beyonce ευχήθηκε με λίγο πιο αστείο τρόπο, δημοσιεύοντας βίντεο και φωτογραφίες της σαν τάρανδος και Άγιος Βασίλης.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Beyoncé (@beyonce) στις 25 Δεκ, 2017 στις 11:02 πμ PST

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Beyoncé (@beyonce) στις 25 Δεκ, 2017 στις 11:02 πμ PST

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Beyoncé (@beyonce) στις 25 Δεκ, 2017 στις 11:02 πμ PST

Ο Γουίλ Σμιθ δημοσίευσε μια οικογενειακή φωτογραφία με την γυναίκα και τα παιδιά του.

Η Gwen Stefani ετοίμασε μια μεγάλη έκπληξη στα παιδιά της.