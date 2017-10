Τα αμερικανικά μίντια κάνουν λόγο για μια από τις πιο ακριβοπληρωμένες τηλεοπτικές συμφωνίες και υπογραμμίζουν την κυριαρχία των Καρντάσιανς που θα κρατήσει βάσει συμβολαίου πλέον μέχρι το 2020.

Η διάσημη οικογένεια των ριάλιτι και των social media ανανέωσε τη συμφωνία της με το κανάλι E! και το σόου «Keeping Up With the Kardashians» πήρε το πράσινο φως για τρία ακόμη χρόνια.

Έχοντας ήδη ολοκληρώσει δέκα χρόνια προβολής και ολοκληρώσει 13 σεζόν, το ριάλιτι που έκανε διάσημες με τα μικρά τους ονόματα τις Κιμ, Κρις, Κάιλι, Kένταλ, Κλόι και Κόρντεϊ και έχει προβληθεί σε 167 χώρες συνεχίζει και κάνει τις πρωταγωνίστριές του κατά πολύ πλουσιότερες.

«Εορτάσαμε πρόσφατα το ορόσημο της 10ης επετείου με τις Καρντάσιανς στο E! Έχουμε εκπέμψει 13 άκρως επιτυχημένες σεζόν του franchise καθώς και 11 spinoffs και ο 14ος κύκλος ξεκινάει σύντομα» δήλωσε ένας εκπρόσωπος του δικτύου προσθέτοντας πως οι πρωταγωνίστριες παραμένουν ένα σημαντικό κομμάτι της οικογένειας του καναλιού και πως ανυπομονούν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για τα επόμενα χρόνια.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για συμφωνία 100 εκατομμυρίων δολαρίων αν και το ΤΜΖ ισχυρίζεται πως το ποσό έφτασε τα 150 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα δε με το ίδιο δημοσίευμα, το 50-60% του ποσού αυτού μοιράζονται οι Κιμ, Κόρτνεϊ και Κλόι.

Η Κρις Τζένερ, η μαμά -μάνατζερ και για πολλούς ο εγκέφαλος πίσω από την τεράστια επιτυχία της οικογένειας, λέγεται πως αμείβεται με το 10% από την συμφωνία που έχει κάνει κάθε κόρη της, 15 εκατομμύρια ατομική αμοιβή και έχει επιπλέον λαμβάνειν από τα έσοδα του σόου ως συμπαραγωγός.