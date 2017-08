«Θα μπεις σε πολλά περιοδικά, αλλά η Vogue είναι αυτή που θέλεις. Μετά από αυτό νιώθεις πως έχεις κάνει τα πάντα». Αυτή η φράση της Gwen Stefani σχετικά με το πώς ένιωσε όταν πρωταγωνίστησε για πρώτη φορά στο εξώφυλλο του διάσημου περιοδικού, συνοψίζει λίγο πολύ και τα συναισθήματα πολλών ακόμη διάσημων γυναικών στην αντίστοιχη στιγμή. Και σύμφωνα με όσα αφηγούνται σε ένα βίντεο- αφιέρωμα σε εκείνη την «πρώτη φορά» μόνο μία λέξη υπάρχει για να περιγράψει το πώς ένιωσαν: σοκαρισμένες.

Το περιοδικό για να γιορτάσει την επέτειο 125 χρόνων κυκλοφορίας ζήτησε στις Cindy Crawford, Jennifer Aniston, Kirsten Dunst, Gwen Stefani, Elle Fanning, Kendall Jenner, Selena Gomez και Ruth Negga να θυμηθούν πώς ένιωσαν και τι σκέφτηκαν όταν είδαν για πρώτη φορά τους εαυτούς τους στο εξώφυλλο της Vogue.

Η Cindy Crawford έχει γίνει αρκετές φορές εξώφυλλο στην Vogue κατά τη διάρκεια της καριέρας της σαν μοντέλο, αλλά όπως παραδέχεται δεν θα ξεχάσει ποτέ το πρώτο της εξώφυλλο, τον Αύγουστο του 1986 όταν ήταν μόλις 20 ετών. «Όταν πρωτοείδα το εξώφυλλο, είχα ενθουσιαστεί τόπο πολύ που πήγα σε ένα μαγαζί με περιοδικά, αγόρασα ένα, το έδωσα στην κυρία κι εκείνη μου είπε, "Αγάπη μου, το ξέρεις ότι έχεις τρία ίδια τέτοια περιοδικά;». Εγώ περίμενα να μου πει, "Εσύ είσαι στο εξώφυλλο!" αλλά δεν το έκανε ποτέ. Απογοητεύτηκα πολύ», θυμάται η 51χρονη σταρ.

Η Jennifer Aniston από την άλλη ήταν ήδη αρκετά διάσημη όταν έγινε εξώφυλλο στην αμερικανική Vogue τον Αύγουστο του 2002, καθώς τότε παιζόταν η έβδομη σεζόν από «Τα Φιλαράκια». «Ήταν σαν να σου χτυπάει κάποιος την πόρτα και να σου λέει, "Κέρδισες ένα εκατομμύριο στο λαχείο". Μέχρι τότε δεν είχα καμία σχέση με τη μόδα. Δεν ήξερα τι είναι coutoure. Νόμιζα πως είναι κάποιος σχεδιαστής. Έλεγα, "Α, αυτός ο τύπος κάνει τα πάντα!"», εξομολογείται η διάσημη ηθοποιός.

Η Kendall Jenner εκτός από κατενθουσιασμένη με το εξώφυλλο, ήταν εκείνη τη μέρα και πολύ χαρούμενη για το πάρτι που την περίμενε σπίτι και είχε διοργανώσει η οικογένεια Kardashian προς τιμήν της. «Η αντίδραση που είχα στο βίντεο [που παίχτηκε στο ριάλιτι Keeping Up With The Kardashians] ήταν αυθεντική», λέει το σουπερμόντελ.

H Selena Gomez λέει πάλι πως το να μπει στη Vogue ήταν φαντασίωσή της από μικρό κοριτσάκι. «Ήταν καταπληκτικό και περίεργο μαζί», σχολιάζει η γνωστή τραγουδίστρια, για το εξώφυλλο Απριλίου 2017.

Η Kirsten Dunst έγινε για πρώτη φορά εξώφυλλο τον Ιούλιο του 2004, αλλά όπως λέει εκείνο του Σεπτεμβρίου 2006 ως Μαρία Αντουανέτα με το φόρεμα από πλαστικές σακούλες δια χειρός John Galliano είναι αυτό που θα της μείνει αξέχαστο. «Πήγαμε ως το Παρίσι και κάναμε τη φωτογράφιση στις Βερσαλίες. Το σκηνικό ήταν σίγουρα πολύ θεαματικό», θυμάται η ηθοποιός.

Ίσως την πιο ενθουσιώδη αντίδραση από όλες έχει η Elle Fanning, που λέει πως δεν μπορούσε να συγκρατήσεις τον ενθουσιασμό της. «Φρίκαρα περισσότερο από όσο έχω φρικάρει ποτέ με ο, τιδήποτε στη ζωή μου. Μου είπαν, "Θα μπεις εξώφυλλο στη Vogue" κι άρχισα να τσιρίζω!», λέει.

«Θυμάμαι να μιλάω με τον μάνατζέρ μου ξανά και ξανά για να βεβαιωθώ πως δεν μου έκαναν πλάκα.Αλλά σίγουρα ήταν ένα συναίσθημα ατόφιας, καθαρής χαράς», λέει τέλος η Ruth Negga.

Δείτε το βίντεο της Vogue: