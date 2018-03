Σε μία παραδοχή που έχει κάνει τον γύρο των media προχώρησε η διευθύντρια του National Geographic, ομολογώντας ότι το μέσο στο οποίο εργάζεται κατά το παρελθόν είχαν φιλοξενηθεί ουκ ολίγα, σχεδόν ρατσιστικά εξώφυλλα. Ο λόγος για εξώφυλλα που αντιμετώπιζαν υποτιμητικά Αμερικανούς που δεν ήταν λευκοί και τους παρουσίαζαν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ή «ιθαγενείς».

Η παραδοχή έρχεται σε μία στιγμή που το επικείμενο τεύχος Απριλίου του περιοδικού είναι αφιερωμένο στον ρατσισμό - ο λόγος για το εξώφυλλο με τη σπάνια περίπτωση διδύμων διαφορετικού χρώματος- και που χρονικά συμπίπτει με τη συμπλήρωση των 50 χρόνων από τη δολοφονία του ηγέτη του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα των μαύρων, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

«Ας έρθουμε αντιμέτωποι με τη θλιβερή χρήση του ρατσισμού ως πολιτικής μεθόδου και ας αποδείξουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο», έγραψε η Γκόλντμπεργκ σε άρθρο της με τίτλο: «Για δεκαετίες το εξώφυλλό μας ήταν ρατσιστικό». Η ίδια δεν παρέλειψε να αναφέρει το πόσο σοκαρισμένη ένιωσε ανατρέχοντας στο αρχειακό υλικό του περιοδικού στο οποίο εργάζεται και στο οποίο εντόπισε ακόμη και φωτογραφία του 1916.

Our April issue is devoted to exploring race—how it defines, separates and unites us. Read the story behind the cover: https://t.co/PPTVg3UpM8 pic.twitter.com/5kunxfDrHt