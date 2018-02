Ο Μίκαελ Χάνεκε, ο οποίος το 2012 κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες και το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας για την ταινία του «Αγάπη», ανακοίνωσε πρόκειται να γυρίσει μία αγγλόφωνη τηλεοπτική σειρά, δέκα επεισοδίων.

Ο Χάνεκε, ο οποίος είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους σκηνοθέτες του σύγχρονου κινηματογράφου, γνωστός για τις ταινίες του «Η δασκάλα του πιάνου», «Funny Games» και «Caché», ανέφερε ότι ήθελε να δουλέψει σε πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο.

«Μετά από 10 τηλεοπτικές ταινίες και 12 ταινίες, ήθελα να διηγηθώ μια μεγαλύτερη ιστορία» δήλωσε ο 75χρονος Χάνεκε.

Η σειρά «Kelvin's Book» είναι ένα δυστοπικό δράμα που εκτυλίσσεται στο κοντινό μέλλον και παρακολουθεί μια ομάδα νέων που κάνουν αναγκαστική προσγείωση έξω από τη χώρα τους: εκεί, για πρώτη φορά, θα έρθουν αντιμέτωποι με το αληθινό πρόσωπο του έθνους τους.

«Κανένας σύγχρονος σκηνοθέτης δεν με έχει συγκινήσει κι εμπνεύσει όσο ο Χάνεκε. Το βιβλίο του Κέλβιν είναι μια εξαιρετικά πλούσια, συναρπαστική και φιλόδοξη ιστορία. Η σύγχρονη θεματολογία της στο πλαίσιο της ψηφιακής εποχής που ζούμε, αποτελεί απόδειξη πως δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για το συγκεκριμένο πρότζεκτ», δήλωσε ο Νίκο Χόφμαν της γερμανικής εταιρείας παραγωγής UFA.

Ο Χάνεκε προστίθεται στη μακρά λίστα των σκηνοθετών που μετακινούνται από τον κινηματογράφο στην τηλεόραση. Ο Σπάικ Λι (She's Gotta Have It), οι αδερφοί Κοέν (The Ballad of Buster Scruggs) και ο Ιταλός Πάολο Σορεντίνο (The Young Pope), έχουν υπογράψει συνεργασίες με τα κανάλια Netflix, HBO, Sky και Amazon για την παραγωγή τηλεοπτικών πρότζεκτ.

Με πληροφορίες από Guardian