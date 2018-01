To Vanity Fair μάλλον έκανε το επικότερο photoshop-fail της χρονιάς με τρία χέρια και τρία πόδια

Το περιοδικό Vanity Fair συγκέντρωσε μερικούς από τους πιο ταλαντούχους σταρ για το ετήσιο τεύχος του Χόλιγουντ, αλλά φέτος κατάφερε να κερδίσει τη δημοσιότητα για τους λάθος λόγους.

Το τρίπτυχο του περιοδικού με τους Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Tom Hanks, Michael B. Jordan, Zendaya, Jessica Chastain, Claire Foy, Michael Shannon, Harrison Ford, Gal Gadot, Robert De Niro και τον συντάκτη του περιοδικού Graydon Carter - κυκλοφόρησε σήμερα το πρωί και ομολογουμένως είναι εντυπωσιακό.

Την φωτογράφηση έκανε η διάσημη Annie Leibovitz, αλλά τη δόξα έχει κλέψει για την ώρα αυτός που έκανε την επεξεργασία των εικόνων.

Τα προβλήματα και οι γρίφοι που έχουν προκαλέσει φρενίτιδα στο Twitter είναι δύο.

Το πρώτο εντοπίζεται στο εξώφυλλο:

Έχει η Reese Witherspoon τρία πόδια;

Οι γνώμες είναι διχασμένες...

Οι περισσότεροι κάνουν λόγο για photoshop fail που γράφει ιστορία, αν και κάποιοι ισχυρίζονται πως αυτό που βλέπουμε είναι το εσωτερικό του φορέματος που έχει ίδιο χρώμα με τα πόδια της ηθοποιού.

Ακόμη και η ίδια η ηθοποιός πρόσεξε πως κάτι δεν πήγαινε καλά και αποφάσισε να σχολιάσει με αυτοσαρκασμό...

Well...I guess everybody knows now...I have 3 legs. I hope you can still accept me for who I am. 😃( and I will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, I highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY