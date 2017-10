Η δημοσιογράφος Μέγκιν Κέλι κατηγόρησε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Fox News ότι για πολύ καιρό παρείχε προστασία στον πρώην διάσημο παρουσιαστή του, τον Μπιλ Ο Ράιλι, παρά τις κατηγορίες σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση.



Η εφημερίδα New York Times αποκάλυψε το Σάββατο ότι ο Μπιλ Ο Ράιλι είχε καταλήξει, τον περασμένο Ιανουάριο, σε συμβιβαστική συμφωνία με μια εργαζόμενη του τηλεοπτικού δικτύου συνεχούς ενημέρωσης, η οποία προέβλεπε την καταβολή 32 εκατομμυρίων δολαρίων.



Ο παρουσιαστής, που ενσάρκωνε στα μάτια πολλών, το ίδιο το Fox News, λίγους μήνες αργότερα δέχθηκε πρόταση για ένα νέο συμβόλαιο, ακόμα κι αν η διοίκησή του γνώριζε τον φιλικό αυτό διακανονισμό, έγραψαν οι New York Times.



Ο Ράιλι απολύθηκε τελικά στα μέσα Απριλίου, αφού οι Times αποκάλυψαν τη σύναψη φιλικών διακανονισμών με άλλες πέντε γυναίκες που είχαν εργαστεί στο Fox News ή το οικονομικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business Network.



Η συμβιβαστική συμφωνία του Ιανουαρίου συνάφθηκε με μια ειδική επί δικαστικών θεμάτων, τη Λις Ουιέλ (56 ετών), η οποία κατηγορούσε τον υπερσυντηρητικό παρουσιαστή για παρενόχληση και κατήγγειλε ότι μεταξύ τους υπήρξαν «μη συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις».



Ερωτηθείς, πριν από τη δημοσίευση του άρθρου το Σάββατο, ο Μπιλ Ο Ράιλι απέρριψε τις κατηγορίες παρενόχλησης που του αποδίδουν. «Βρίσκομαι στον κόσμο της τηλεόρασης, στη δημοσιογραφία εδώ και 43 χρόνια. Καμία μήνυση δεν κατατέθηκε σε βάρος μου από κάποια συνάδελφο...» υποστήριξε ο ίδιος, υπενθυμίζοντας ότι έχει εργαστεί για 12 διαφορετικούς εργοδότες.



Σήμερα ωστόσο, η πρώην παρουσιάστρια του Fox News Μέγκιν Κέλι είπε από τον αέρα της πρωινής εκπομπής της στο NBC ότι οι διαβεβαιώσεις που παρείχε ο πρώην συνάδελφός της είναι ψευδείς. Η Κέλι εξήγησε κατόπιν ότι έστειλε, το Νοέμβριο του 2016, ένα email προς πολλά ηγετικά στελέχη του Fox News προκειμένου να γνωστοποιήσει την αγανάκτησή της ενώπιον των δηλώσεων του Μπιλ Ο Ράιλι.

“O’Reilly’s suggestion that no one ever complained about his behavior is false. I know because I complained.” @megynkelly on Bill O’Reilly pic.twitter.com/BO8ifQcJbu