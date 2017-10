Μία ακόμα περίπτωση απόλυσης ενός εργαζόμενου λόγω κάποιας ανάρτησης που έκανε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει ότι πρέπει πλέον όλοι να είναι πολύ προσεκτικοί όταν αρθρώνουν δημόσιο γραπτό λόγο.

Αυτή τη φορά το τηλεοπτικό δίκτυο CBS απέλυσε έναν δικηγόρο, ο οποίος έγραψε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ότι δεν αισθάνεται συμπάθεια για τα θύματα των πυροβολισμών στο Λας Βέγκας, γιατί οι άνθρωποι που συχνάζουν σε τέτοιου είδους συναυλίες είναι συνήθως Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι είναι υπέρ της οπλοκατοχής.

Το δίκτυο ανακοίνωσε ότι η Χέιλι Γκέφτμαν Γκολντ πήγε ενάντια στις αξίες και τις αρχές της επιχείρησης εκφράζοντας απαράδεκτες για την εταιρεία απόψεις. Η Γκέφτμαν Γκολντ ήταν η αντιπρόεδρος και νομική σύμβουλος του CBS στη Νέα Υόρκη και εργαζόταν εκεί για έναν χρόνο.

A @CBS legal exec thought the Las Vegas victims had it coming. pic.twitter.com/YjeSyAox59