Η αμερικανική Vogue ζήτησε συγγνώμη μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε το συμπέρασμα πως «ο Zayn Malik και η Gigi Hadid αγκαλιάζουν τη ρευστότητα των φύλων (genderfluid) καθώς μοιράζονται τα ρούχα τους».

Το περιοδικό παραδέχτηκε ότι «είχε χάσει το νόημα», καθώς αντιμετώπισε μπαράζ αρνητικών σχολίων στα social media.

Το διάσημο ζευγάρι μοντέλων εμφανίζεται στο εξώφυλλο του Αυγούστου του 2017 της Vogue των ΗΠΑ και παρουσιάστηκε ως η νέα γενιά ζευγαριών η οποία αγκαλιάζει τη ρευστότητα του φύλου.

Η ρευστότητα του φύλου, όταν δηλαδή ένα άτομο αυτοπροσδιορίζεται ως gender fluid, σημαίνει ότι κάποιο άτομο δεν αυτοπροσδιορίζεται ούτε ως άνδρας ούτε ως γυναίκα ούτε καν ως και τα δύο ή ούτε καν ως κανένα από τα δύο.

Το ζευγάρι μίλησε για το πώς ο ένας δανείζεται τα μπλουζάκια του άλλου και υπάρχει μια συνομιλία η οποία τους εμφανίζει να περιγράφουν τι είναι αυτό που τους αρέσει στα ρούχα του άλλου. Η Hadidi αναφέρει πως δεν είναι θέμα φύλου και πως πρόκειται για την φόρμα των ρούχων και το τι σε κάνει να αισθάνεσαι καλά.

«Η ιστορία είχε σκοπό να επισημάνει τον αντίκτυπο που έχουν οι σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων σχετικά με τη μόδα και τον πολιτισμό. Λυπούμαστε πολύ που δεν αντικατοπτρίζει σωστά αυτό το πνεύμα - χάσαμε το νόημα. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη συνομιλία με μεγαλύτερη ευαισθησία», ανέφερε η απολογία του περιοδικού Vogue.

Ήταν αναμενόμενο το Twitter να μην συμφωνήσει με την τόσο επιπόλαιη και λάθος προσέγγιση ενός τόσο ευαίσθητου θέματος.

