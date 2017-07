Τα Φιλαράκια ήταν η σειρά που σημάδεψε την δεκαετία του '90 και αποτελεί σημείο αναφοράς μέχρι σήμερα, με εκατομμύρια θεατές να συντονίζονται τότε για να παρακολουθήσουν τις τηλεοπτικές περιπέτειες της διάσημης παρέας. Κι ενώ η φιλία και η ζωή στη Νέα Υόρκη ήταν ουσιαστικά ο πυρήνας όλων των εξελίξεων, ο καφές υπήρξε επίσης ένα πολύ βασικό ζήτημα.

Οι πέντε φίλοι περνούσαν πάρα πολύ χρόνο στην καφετέρια Central Perk, όπου κατά διαστήματα κάποιοι εργάστηκαν κιόλας- η Μόνικα, ο Τζόι και η Ρέιτσελ. Πόσο καφέ κατανάλωσαν όμως στην πραγματικότητα; Ο χρήστης του Twitter @kitlovelace κάθισε και έκανε τα μαθηματικά και το μόνο βέβαιο είναι πως στη διάρκεια της σειράς ήπιαν πάρα πολύ καφέ.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, η Φοίβη είναι εκείνη που κατανάλωσε την μεγαλύτερη ποσότητα καφέ στα συνολικά 236 επεισόδια, έχοντας πιει 227 κούπες, ενώ η Ρέιτσελ είναι πρώτη από το τέλος, έχοντας καταναλώσεις 138, παρόλο που εργαζόταν κιόλας ως σερβιτόρα μια περίοδο. Δεύτερος στην κατανάλωση έρχεται ο Τσάντλερ με 212 κούπες καφές και ακολουθούν οι Μόνικα (198), Τζόι (191) και Ρος (188).

Digging through old stuff, just found my results from the time I went through all 236 episodes of Friends to see how much coffee they drank. pic.twitter.com/4Kg7QO0mA6 — Kit Lovelace (@kitlovelace) 27 Ιουνίου 2017

Ενδιαφέρον συμπέρασμα είναι πως τα Φιλαράκια φαίνεται να ήπιαν τον περισσότερο καφέ μεταξύ τέταρτης και έκτης σεζόν.

Moreover, I then went ahead and broke it down season by season to see how their habits developed and changed over time... pic.twitter.com/IoJ1lDNnpv — Kit Lovelace (@kitlovelace) 27 Ιουνίου 2017

Χρησιμοποιώντας στοιχεία από το επεισόδιο «The One With Five Steaks And An Eggplant», όπου ένας καφές και ένα μικρό κέικ κοστίζουν 4.15 δολάρια, συμπέρανε πως η μέση τιμή του καφέ είναι περίπου 1.5 δολάριο οπότε στη συνέχεια υπολόγισε πόσα χρήματα ξόδεψε κατά προσέγγιση ο καθένας τους. Στο σύνολο εκτιμά πως τα Φιλαράκια έδωσαν περίπου 2.000 δολάρια για καφέδες, περίπου 208 ανά σεζόν.

Because Monica gets a bill in the episode The One With Five Steaks And An Eggplant, we know that one coffee and one scone comes to $4.12. — Kit Lovelace (@kitlovelace) 27 Ιουνίου 2017

This works out at roughly $1.46 per character, per episode. Roughly the price of a single Pret filter coffee (before we tanked the pound...) — Kit Lovelace (@kitlovelace) 27 Ιουνίου 2017