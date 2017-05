Μπορεί τους προηγούμενους μήνες οι τηλεκριτικοί να είχαν κατηγορήσει το CNN ότι πρόσφερε αφειδώς αεροχρόνο στον Ντόναλντ Τραμπ -ειδικά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας- σίγουρα, όμως, δεν είχαν υπολογίσει τον τρόπο με τον οποίο ο σημερινός Πρόεδρος των ΗΠΑ θα... ευχαριστούσε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Έτσι, όταν το CNN έλαβε το τηλεοπτικό σποτ που θα επροβάλλετο για τους εορτασμούς των 100 ημερών του Τραμπ στην εξουσία η έκπληξη θα ήταν εξόχως δυσάρεστη, καθώς στο σποτάκι μεταξύ των άλλων επιτυχιών του Προέδρου θα γινόταν αναφορά και στον οργανωμένο πόλεμο εναντίον των "fake news" τόσο του συγκεκριμένου τηλεοπτικού δικτύου, όσο και άλλων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις επευφημίες για την τεράστια περικοπή φόρων που διαφημίζει ότι κατάφερε ο Τραμπ και στις προσπάθειες του "να γίνει η Αμερική μεγάλη ξανά", παρεμβάλλονται τα πρόσωπα παρουσιαστών και δημοσιογράφων του CNN και κάτω από τα πρόσωπα τους, με κόκκινα γράμματα παρεμβάλλονται οι λέξεις "fake news" (μτφ.: ψευδείς ειδήσεις).

In response to the Donald J. Trump for President campaign’s accusations of ad censorship: pic.twitter.com/0Rbanpf0dn