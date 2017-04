Εδώ και λίγες μέρες αναγνώστες (ή όχι) της αμερικανικής έκδοσης του Cosmopolitan δεν κρύβουν τη δυσαρέσκεια τους στα social media για τον απαράδεκτο τρόπο, που η online έκδοση του γνωστού γυναικείου περιοδικού αποφάσισε να καλύψει το θέμα της απώλειας κιλών μίας νεαρής γυναίκας που παλεύει με τον καρκίνο.

Για την ακρίβεια, το Twitter βοά ότι το περιοδικό τερμάτισε το clickbait, επιχειρώντας να παρουσιάσει τον καρκίνο ως τη νέα αποτελεσματική μέθοδο για να χάσει κάποιος κιλά. Πώς, όμως, συνέβη αυτό το λάθος -λάθος τίτλος, λάθος εξιστόρηση, λάθος συμπέρασμα-, δημιουργώντας τεράστιο ζήτημα για την αξιοπιστία του περιοδικού; Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Observer, όλα άρχισαν, όταν το site του περιοδικού αποφάσισε να παρουσιάσει την ιστορία της Simone Harbinson, από τη Μελβούρνη.

Η νεαρή γυναίκα διαγνώστηκε με κακοήθη καρκίνο του εντέρου σε αρχικό στάδιο. Η Harbinson υποβλήθηκε σε χειρουργείο και θεραπεία, η οποία διήρκεσε περισσότερο από το αναμενόμενο, λόγω της σπανιότητας της μορφής καρκίνου από την οποία προσβλήθηκε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πάρει αρκετά κιλά, τα οποία, όταν πλέον ανάρρωσε, αποφάσισε να χάσει με μία δίαιτα 12 εβδομάδων. Επρόκειτο για δίαιτα εξισορρόπησης πρωτεΐνης, υδατανθράκων και λίπους, η οποία λειτουργούσε συνδυαστικά με το ανάλογο πρόγραμμα άσκησης.

"Woman Gets Cancer But It's Totally Fine Because She Has A Beach Body Now" - @Cosmopolitan pic.twitter.com/fguMsVgIB1 — nina braca ~ (@oreokitty_) April 11, 2017

Ακριβώς λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε δεν κατάφερε να εφαρμόσει καμία από τις ασκήσεις που περιλάμβανε το πρόγραμμα fitness και διατροφής που είχε επιλέξει, ωστόσο, μόνο με τη δίαιτα κατάφερε να χάσει γύρω στα 20 κιλά, όσα δηλαδή είχε πάρει το διάστημα που πάλευε με χημειοθεραπείες και χειρουργεία.

Αυτή η ιστορία ζωής από το site του περιοδικού παρουσιάστηκε ως εξής: "Η επιτυχία της Simone να χάσει τόσα κιλά είναι η απόδειξη ότι οποιοσδήποτε μπορεί να χάσει βάρος, χωρίς καθόλου άσκηση, αλλά τρώγοντας σωστά". Και ενώ αυτό πρακτικά είναι αλήθεια, το γεγονός ότι το Cosmopolitan παρουσίασε τον καρκίνο ως το νέο "hot trend" στις δίαιτες φέτος έκανε τους αναγνώστες έξαλλους, προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις και επικριτικά σχόλια στο Twitter.

According to @Cosmopolitan cancer is this seasons perfect way to get that beach body. WTH. What click bait ignorance. #cancersucks pic.twitter.com/qKcDYXjbVl — RealLifeUnplugd (@RealLifeUnplugd) April 11, 2017

Άλλωστε, με αυτό τον τίτλο το περιοδικό είχε προωθήσει στο δικό του official Twitter το θέμα και όταν οι αντιδράσεις γιγαντώθηκαν, το μόνο που έκανε η διεύθυνση της διαδικτυακής έκδοσης ήταν απλώς να σβήσει το tweet, χωρίς κανένα περαιτέρω σχόλιο που να εξηγεί το... σκεπτικό αυτής της γκάφας. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι επικεφαλής της συντακτικής ομάδας του περιοδικού δεν προχώρησαν σε καμία δήλωση για το πώς σκέφτονται να κινηθούν από εδώ και στο εξής στη διαχείριση τέτοιου είδους λεπτών ζητημάτων. Αυτό, τη στιγμή που εξαιτίας της συγκεκριμένης υπόθεσης, έχει ανοίξει και πάλι συζήτηση στο διαδίκτυο για τη δεοντολογία, τους πικάντικους τίτλους και τον τρόπο που τα media αποφασίζουν να καλύψουν και να "πουλήσουν" ένα θέμα προς το αναγνωστικό κοινό.

Με στοιχεία από τον Observer