Από τοNEWSROOM Η Tyra Banks, το διάσημο μοντέλο που μεταξύ άλλων είναι παραγωγός και παρουσιάστρια του δημοφιλούς τηλεοπτικού σόου «Next Top Model» στην Αμερική, αποφάσισε να σπάσει το κατεστημένο της εκπομπής και ανακοίνωσε πως φέτος δεν θα υπάρχει ηλικιακό όριο στις γυναίκες που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα είναι εξαιρετικά δημοφιλές και επιδραστικό στις ΗΠΑ, αναμεταδίδεται μέσα από άλλα κανάλια σε πολλές χώρες και ετοιμάζεται για τα γυρίσματα του 24ου κύκλου με την επιτυχία να θεωρείται δεδομένη.

Η σημασία αυτής της αλλαγής σχολιάζεται θετικά από διεθνή μίντια και έντυπα μόδας χαρακτηρίζοντάς την ως μια πρωτοβουλία που έρχεται την κατάλληλη στιγμή καθώς η συζήτηση για τον ηλικιακό ρατσισμό στη βιομηχανία της μόδας και του κινηματογράφου έχει αναθερμανθεί.

«Υπήρξαν 23 κύκλοι του Next Top Model της Αμερικής» ανέφερε το μοντέλο και πρόσθεσε «σε κάθε κύκλο λέγαμε πως θα πρέπει οι γυναίκες που δηλώνουν συμμετοχή να είναι κάτω των 27». Αυτό αλλάζει είπε το μοντέλο και ανακοίνωσε πως πλέον δεν υπάρχει όριο.

Η ανακοίνωση που έκανε το μοντέλο με βίντεο στο Twitter:

Apply Now!!!#michellemockcasting

Send 3 pics,Name,Age,stats + Contact Info to

VH1TopModel@gmail.com. U.S. Citizens pic.twitter.com/A7lUJ7rVv4