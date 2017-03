Από τοNEWSROOM Επιτέλους, έχουμε πρεμιέρα- σύντομα...

Στις 16 Ιουλίου αναμένεται να καθηλωθούν εκατομμύρια τηλεθεατές γιατί όπως ανακοινώθηκε πριν λίγο, η έβδομη σεζόν της σειράς «Game of Thrones» ξεκινά.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω live video στην επίσημη σελίδα της δημοφιλούς σειράς του HBO, το οποίο και παρακολούθησαν περισσότεροι από 150.000 φανς, βλέποντας ένα κομμάτι πάγου να λιώνει από έναν πυρσό.

Οι χρήστες μπορούσαν να κάνουν σχόλια χρησιμοποιώντας τις λέξεις «fire» και «dracarys», προκειμένου να επιταχύνουν το λιώσιμο του πάγου που θα αποκάλυπτε την πολυπόθητη ημερομηνία. Σε όλο αυτό μεσολαβούσαν επίσης και σύντομα βίντεο με πρωταγωνιστές της σειράς, όπως ο Άλφι Άλεν, να ανασαίνει φωτιά.

Οι παραγωγοί της σειράς καθυστέρησαν την πρεμιέρα από τον Απρίλιο που συνήθως ξεκινά, προκειμένου να κάνουν γυρίσματα στις επιθυμητές για εκείνους καιρικές συνθήκες. «Τώρα που έφτασε ο χειμώνας στο Game of Thrones, οι David Benioff και D.B. Weiss ένιωσαν πως οι ιστορίες της επόμενης σεζόν θα παρουσιάζονταν καλύτερα και ξεκίνησαν την παραγωγή λίγο αργότερα από το συνηθισμένο, ενώ αλλάζει ο καιρός«», σχολίασε ο Casey Bloys, πρόεδρος προγράμματος του HBO. Η παραγωγή έγινε στη Β. Ιρλανδία με επιπρόσθετα γυρίσματα σε Ισπανία και Ισλανδία.

Η 7η σεζόν θα αποτελείται από επτά επεισόδια, όπως αναφέρει το Variety ενώ η 8η σεζόν που θα ακολουθήσει αναμένεται να αποτελείται από 6 ή 8 επεισόδια.

Το HBO δημοσίευσε και ένα teaser trailer μαζί με την ανακοίνωση της πρεμιέρας.

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ