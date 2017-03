Τα μέλη της φυλής Aghori είναι λάτρεις του θεού Σίβα και πιστεύουν πως τίποτα δεν μπορεί να μολύνει το ανθρώπινο σώμα. Ωστόσο οι πεποιθήσεις και οι πρακτικές τους απορρίπτονται από τους ορθόδοξους Ινδουιστές.

Έντονες αντιδράσεις και σφοδρή κριτική έχει πυροδοτήσει η κίνηση του παρουσιαστή του CNN, Reza Aslan, να φάει κομμάτι από ανθρώπινο εγκέφαλο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ενός επεισοδίου της σειράς «Believer with Reza Aslan» σε μια φυλή Ινδουιστών κανιβάλων στην Ινδία.

Το επεισόδιο, που προβλήθηκε την περασμένη Κυριακή, προκάλεσε από τρόμο και αποτροπιασμό μέχρι θυμό και απογοήτευση τόσο στους τηλεθεατές όσο και στους Ινδουιστές που ζουν στην Αμερική.

Η Τούλσι Γκάμπαρντ, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και μοναδική Ινδουίστρια του Κογκρέσου, έγραψε, μεταξύ άλλων, στο Twitter: «Νιώθω πολύ ενοχλημένη που το CNN χρησιμοποιεί την δύναμη και την επιρροή του για να αυξάνει τις παρανοήσεις που επικρατούν και τον αντίστοιχο φόβο σχετικά με τον Ινδουισμό. Ο Aslan προφανώς έψαχνε παράλογους τρόπους που θα δημιουργήσουν εντυπώσεις στην επιθυμία του να περιγράψει τον Ινδουισμό. [...]. Ο Aslan και το CNN δεν έριξαν απλώς φως σε μια φυλή περιπλανώμενων ασκητών για να παράξουν σοκαριστικά στιγμιότυπα -σαν να έκαναν βόλτα σε ζωολογικό κήπο- αλλά επανέλαβαν λανθασμένα στερεότυπα σχετικά με τις κοινωνικές τάξεις, το κάρμα και την μετενσάρκωση για τα οποία οι Ινδουιστές μάχονται ακούραστα».

Ο Aslan, που έχει γεννηθεί στο Ιράν και είναι Μουσουλμάνος, βρέθηκε ανάμεσα σε ανθρώπους της φυλής κανιβάλων Aghori, που ζει στις όχθες του ποταμού Γάγγη, στην βόρεια Ινδία, οι οποίοι και τον προσκάλεσαν να φάει μαγειρεμένο ιστό ανθρώπινου εγκεφάλου κατά τη διάρκεια ενός τελετουργικού. Ο 44χρονος συνάντησε τους Aghori στην πόλη Varanasi, όπου και του άλειψαν στο πρόσωπο τις στάχτες αποτεφρωμένων ανθρώπων. Στη συνέχεια ήπιε ένα αλκοολούχο ποτό σερβιρισμένο μέσα σε ένα ανθρώπινο κρανίο, πριν φάει αυτό που του είπαν πως είναι ανθρώπινος εγκέφαλος.

Δείτε το απόσπασμα (ΠΡΟΣΟΧΗ- ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ):

Μάλιστα σε κάποιο σημείο, τσακώθηκε και με τον αρχηγό της φυλής που του φώναξε: «Θα σου κόψω το κεφάλι αν συνεχίσεις να μιλάς τόσο πολύ». Στη συνέχεια ο τελευταίος άρχισε να τρώει τα ίδια του τα κόπρανα και μετά τα πέρασε στον Aslan. «Νιώθω πως αυτό μάλλον ήταν λάθος», ακούγεται να λέει σε άλλο σημείο ο Aslan.

Δείτε το απόσπασμα:

Οι Ινδοαμερικανοί εξαπέλυσαν έντονη κριτική εναντίον του CNN σημειώνοντας πως αναδεικνύει τα πιστεύω μια πολύ μικρής φυλής -απαρτίζεται από λιγότερα από 100 μέλη- τα οποία έχουν ελάχιστη σχέση με τον Ινδουισμό. Τα μέλη της φυλής Aghori είναι λάτρεις του θεού Σίβα και πιστεύουν πως τίποτα δεν μπορεί να μολύνει το ανθρώπινο σώμα. Ωστόσο οι πεποιθήσεις και οι πρακτικές τους απορρίπτονται από τους ορθόδοξους Ινδουιστές.

Οι αντιδράσεις σχετικά με το τηλεοπτικό πρόγραμμα πήραν όμως και πολιτική διάσταση, όταν ο βιομήχανος Shalabh Kumar, κατηγόρησε το CNN πως κατά βάθος προβάλλοντας όλο αυτό, ήθελε να βλάψει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το 65% των ινδουιστών πολιτών της Αμερικής ψήφισαν στις προεδρικές εκλογές τον Τραμπ. «Το CNN, το τηλεοπτικό δίκτυο της Χίλαρι Κλίντον, δεν σέβεται καθόλου τους Ινδουιστές. Οι Ινδουιστές σε ολόκληρο τον κόσμο θα έπρεπε να μποϊκοτάρουν το CNN. Ήταν μια αηδιαστική επίθεση εναντίον των Ινδουιστών που υποστηρίζουν τον Τραμπ», έγραψε σε διάφορα μηνύματα στο Twitter.

Την ίδια στιγμή και παρά τον σάλο που προκάλεσε, ο Aslan δεν έχει προβεί σε κανένα πολύ συγκεκριμένο σχόλιο που να δείχνει πως μετάνιωσε για το ο,τιδήποτε. Το μόνο που έκανε ήταν να κάνει retweet ένα άρθρο του American Council on Science and Health με τίτλο «Γιατί ο Reza Aslan του CNN δεν θα έπρεπε να τρώει ανθρώπινο εγκέφαλο», προσθέτοντας σαν σχόλιο το εξής: «Δουλεύεις όλη σου τη ζωή για μια τέτοια επικεφαλίδα».

Παράλληλα, στον λογαριασμό του στο Facebook, έγραψε, μεταξύ άλλων, σχετικά με το επίμαχο επεισόδιο: «Όπως δήλωσα κατ' επανάληψη στην κάμερα και στην απομαγνητοφώνηση, [η φυλή Aghori] δεν είναι αντιπροσωπευτική του Ινδουισμού αλλά αντιθέτως μια ακραία φυλή Ινδουιστών που απορρίπτουν την θεμελιώδη ινδουιστική διάκριση ανάμεσα στην αγνότητα και την μόλυνση».

