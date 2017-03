Eurovision 2017: To «This is love» είναι το τραγούδι που στέλνει φέτος η Ελλάδα στην Eurovision Το κοινό και οι επιτροπές επέλεξαν η Demy να διαγωνιστεί στην Ουκρανία με το This is love» του Δημήτρη Κοντόπουλου