Εurovision 2017: Aυτά είναι τα τρία τραγούδια της Demy που ψηφίζουμε για τον τελικό

Από τοNEWSROOM Παρουσιάστηκαν πριν από λίγο τα τρία τραγούδια της Demy που μπήκαν στη διαδικασία ψηφοφορίας για την τελική επιλογή που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό που φέτος φιλοξενείται στην Ουκρανία.

Tα τρία τραγούδια:

Angels

Σύνθεση – παραγωγή: Δημήτρης Κοντόπουλος.

Στίχοι: Romy Papadea.

This is love

Σύνθεση – παραγωγή: Δημήτρης Κοντόπουλος.

Στίχοι: Romy Papadea & John Ballard.

When then morning comes around

Σύνθεση – παραγωγή: Δημήτρης Κοντόπουλος.

Στίχοι: John Ballard.

Για πρώτη φορά, μαζί με το κοινό, το τραγούδι θα επιλέξει κριτική επιτροπή από ελληνικές κοινότητες της Ομογένειας.

Ειδικότερα, την ψήφο τους θα δώσουν εκπρόσωποι των κοινοτήτων από το Βέλγιο, τη Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γερμανία, την Αρμενία, την Ιταλία, την Αυστραλία, την Αυστρία και την Ουκρανία.

Η ποσόστωση στην ψήφο θα είναι 70% κοινό (μέσω televoting) και 30% κριτική επιτροπή.

Το κοινό ψηφίζει ως εξής:



Οι τηλεθεατές εντός Ελλάδος, θα μπορούν να ψηφίσουν με δύο τρόπους: μέσω τηλεφωνικής κλήσης από σταθερό τηλέφωνο ή μέσω γραπτού μηνύματος από κινητό τηλέφωνο.

Ειδικότερα:



Η ψηφοφορία μέσω τηλεφωνικής κλήσης γίνεται καλώντας τον αριθμό 901.901.40 ΧΧ , προσθέτοντας τον αριθμό του τραγουδιού της επιλογής μας, όπως αυτός θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης.



Η ψηφοφορία μέσω γραπτού μηνύματος γίνεται γράφοντας τον αριθμό προτίμησης του τραγουδιού, όπως αυτός θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης και κάνοντας αποστολή στον αριθμό 54340.



Και στις δύο περιπτώσεις η χρέωση είναι 0,62€ ανά κλήση/SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.



Τα τηλέφωνα υποστήριξης για το κοινό είναι: τα 2111885586 και 2118001524.