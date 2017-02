Συνεχίζεται ο «πόλεμος» του Τραμπ με τα ΜΜΕ - Ο Λευκός Οίκος απαγόρευσε την είσοδο σε New York Times, CNN, Politico και Buzzfeed

Από τοNEWSROOM Λίγες ώρες μετά τη νέα επίθεση του Τραμπ κατά των αμερικανικών ΜΜΕ που, όπως υποστηρίζει, διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις, ο Λευκός Οίκος δεν επέτρεψε σε δημοσιογράφους από τους New York Times, το CNN, το Buzzfeed, τους Los Angeles Times και το Politico να παρακολουθήσουν την προγραμματισμένη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο Τύπου του Αμερικανού προέδρου Σον Σπάισερ.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου παραβρέθηκαν κανονικά τα δίκτυα NBC, ABC, CBS και Fox New, καθώς επίσης δημοσιογράφοι από τη Wall Street Journal, το Bloomberg, το Breitbart, το One America News Network και τους Washington Times.

Αντιθέτως, σε ένδειξη διαμαρτυρίας και παρότι είχαν προσκληθεί, το Associated Press και το περιοδικό Time αποφάσισαν να απέχουν από το briefing.

«Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο στο παρελθόν στον Λευκό Οίκο, καθ' όλη τη διάρκεια της μακράς μας ιστορίας στην κάλυψη του κυβερνητικού έργου από διαφορετικές παρατάξεις» τόνισε σε δήλωσή του ο αρχισυντάκτης των New York Times, Dean Baquet, για να προσθέσει: «Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για τον αποκλεισμό των NYT και των άλλων ΜΜΕ. Η ελεύθερη πρόσβαση των μίντια είναι σύννομη προς το συμφέρον της χώρας και θεμέλιο για μία διαφανή διακυβέρνηση».

Με τη σειρά της, η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου άσκησε έντονη κριτική στην απόφαση του Λευκού Οίκου και κάλεσε τα ΜΜΕ που παραβρέθηκαν στο briefing να μοιραστούν το υλικό τους με όσους δημοσιογράφους αποκλείστηκαν. «Το ζήτημα θα συζητηθεί άμεσα με το προσωπικό του Λευκού Οίκου», ανέφεραν.

Με πληροφορίες από New York Times