Σε μια παγκοσμίως θυελλώδη περίοδο για την ανθρωπότητα όπου κυριαρχούν ο διχασμός, η ξενοφοβία, οι διακρίσεις και ο ρατσισμός, η συζήτηση για πώς θα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη όσα μας χωρίζουν και να στραφούμε σε όσα μας ενώνουν, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Καμιά φορά οι άνθρωποι εντοπίζουν δύσκολα όσα τους ενώνουν με τους άλλους, αλλά βρίσκουν με μεγάλη ευκολία όσα νομίζουν πως πρέπει να τους χωρίζουν. Αυτό είναι το κόνσεπτ της νέας διαφήμισης που κυκλοφόρησε η τηλεόραση της Δανίας TV2 που θέλησε να στείλει ένα μήνυμα κατά των διακρίσεων και υπέρ της ενότητας και της αλληλεγγύης.

Στην αρχή όλοι είναι στο δικό τους στρατόπεδο, αλλά πολύ εύκολα, μέσα σε τρία λεπτά, θα δείτε πώς το σποτ "Us vs Them" δείχνει έναν νέο τρόπο αντίληψης που ενώνει τους ανθρώπους.