O Ashley Maxwell-Lam είναι 30 ετών και εργάζεται στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των ασφαλειών σε τραπεζικό όμιλο στο Σίδνεϊ. Τρεις φόρες την εβδομάδα συνδυάζει τα καλοραμμένα του κοστούμια με ψηλοτάκουνες γόβες και εξηγεί τους λόγους πίσω από την κίνηση αυτή.

«Όταν αποφάσισα να φορέσω τις γόβες στη δουλειά, το είπα στη διευθύντριά μου και είπε ότι είναι εντάξει. Της εξήγησα όμως πως δεν την ρωτούσα και πως απλά της το ανακοίνωνα», αναφέρει στη συνέντευξή του ο Ashley.

Η υποδοχή του όταν φόρεσε τακούνια ήταν ως επί το πλείστον θετική, αλλά υπήρξαν κάποιες απογοητευτικές αντιδράσεις και υπάρχει μία ομάδα που - αναπάντεχα μάλλον- αντέδρασε άσχημα: αυτοί ήταν οι ομοφυλόφιλοι όπως λέει ο ίδιος.

Ο 30χρονος μετακόμισε από το Κουίνσλαντ στο Σίδνεϊ το περασμένο έτος μετά το θάνατο του πατέρα του ο οποίος ήταν υποστηρικτικός με την ομοφυλία του.

Θυμάται πως σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής τους,πριν πάρει την απόφαση, μιλούσε με μια γυναίκα στέλεχος στην τράπεζα που εργάζεται και εκείνη του είπε πως τα ψηλοτάκουνα παπούτσια την έκαναν να αισθάνεται ισχυρή. «Τη ρώτησα πώς θα μπορούσε ένα αντικείμενο να σε κάνει να αισθάνεσαι ισχυρός;» λέει ο 30χρονος και συμπληρώνει πως η απάντηση που πήρε ήταν «Δοκίμασε και θα καταλάβεις».

«Το έκανα και αμέσως κατάλαβα πως ήταν αλήθεια. Δεν έχω αισθανθεί ποτέ περισσότερο δυνατός από τη στιγμή που φόρεσα ένα ζευγάρι γόβες στιλέτο και περπάτησα στο μαρμάρινο λόμπι». Τώρα έχει εννέα ζευγάρια στην ντουλάπα του και τα φορά τρεις φορές την εβδομάδα στη δουλειά.

«Δεν θέλω να είμαι γυναίκα, μου αρέσει που είμαι άνδρας. Αγαπώ απλώς την πλήρη αντίθεση ανάμεσα στην αρρενωπότητα και τη θηλυκότητα. Κάνει τους ανθρώπους να αμφισβητούν τα πράγματα», αναφέρει.

Ο Maxwell-Lam είπε ότι ένας ανώτερος διευθυντής δεν ήταν σίγουρος πώς να αντιμετωπίσει τη νέα εμφάνισή του, αλλά τελικά το συνήθισε και τώρα του κάνει κοπλιμέντα όταν φορά ωραίες γόβες. Λέει επίσης πως πολλά κορίτσια τον σταματούν στο δρόμο και βγάζουν φωτογραφίες μαζί του και πως γενικά ο κόσμος τον αντιμετωπίζει θετικά.

«Γιατί φοράς τακούνια; Είναι αηδιαστικό, είσαι άνδρας» του είπαν όμως αρκετοί ομοφυλόφιλοι που τον κατηγόρησαν πως με τη συμπεριφορά του προκαλεί και προσθέτει στα αρνητικά στερεότυπα για την κοινότητα. Απορρίπτει αυτό τον ισχυρισμό και εξηγεί πως ο ίδιος αισθάνεται ελεύθερος.

«Δεν πρόκειται να πως ψέματα , μου αρέσει η προσοχή, αλλά δεν είναι ο λόγος για τον οποίο το κάνω. Δεν θέλω να αναγκάσω τους ανθρώπους να με δεχτούν - δεν είναι μια πράξη παραβίασης ή επιθετικότητας. Είναι επειδή το λατρεύω. Και αν ένα αγόρι ή ένα κορίτσι στο γραφείο μου με βλέπει και σκέφτεται ότι μπορεί να είναι λίγο περισσότερο ο εαυτός του, τότε μπορώ να κυκλοφορώ σε αυτόν τον κόσμο με το κεφάλι μου ψηλά» εξηγεί ο 30χρονος.

He’s a corporate man in a corporate world. But Ashley Maxwell-Lam has found something a little different to help his confidence reach greater heights. 👠 #TheProjectTV pic.twitter.com/O1MN3BRDQn