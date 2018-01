17 trends που θα κυριαρχήσουν το 2018

Μπορεί το 2018 να μετρά λίγες μόλις ημέρες, αλλά ήδη συζητιούνται οι τάσεις στη μόδα και γενικά τον τρόπο ζωής που αναμένεται να μας απασχολήσουν μέσα στην χρονιά.

Οπότε αφήστε πίσω τα αθλητικά παπούτσια, τις μπότες με glitter, τα μακριά φορέματα, τα περίεργα γυαλιά ηλίου, τα T-shirt με στάμπες και γνωμικά και την επέλαση του ροζ και ανοίξτε το δρόμο στα ολόφρεσκα trends που άρχισαν ήδη να κάνουν την εμφάνισή τους σε πασαρέλες, μπλογκ και social media.

Αυτές είναι οι 17 τάσεις να δοκιμάσετε μέσα στο 2018 όπως τις προτείνει το The Cut:

1. Οι κάλτσες είναι τα νέα T-shirts

Το 2017 είπατε ό,τι είχατε να πείτε μέσα από γλαφυρά και περιγραφικά T-shirt. Φέτος αφήστε τις κάλτσες να κάνουν τη δουλειά, επιλέγοντας κομμάτια με έντονα σχέδια και δυνατά σκλόγκαν.

2. Σπαγγέτι

Η ιδέα του να πασαλειφτεί κάποιος με μακαρόνια και σάλτσα όντας γυμνός ακούγεται από αλλόκοτη μέχρι αηδιαστική. Ωστόσο φαίνεται πως αποτελεί τη νέα απόλυτη τάση στην ενυδάτωση, που προσυπογράφουν μάλιστα διάσημα μοντέλα όπως οι Bella Hadid, Emily Ratajkowski και Caroline Vreeland.

3. Ανανεώστε το παλιό τσαντάκι- «μπανάνα» με stylish αλυσίδες

Το τσαντάκι- «μπανάνα» επέστρεψε και είναι το διασημότερο αξεσουάρ της νέας σεζόν. Φορεμένο στη μέση σαν ζώνη, περασμένο χιαστί ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, έχει γίνει η απόλυτη τάση στις τσάντες και συνοδεύεται από stylish αλυσίδες και άλλες glamorous πινελιές.

4. Ποδήλατο

Δεν πρόκειται ακριβώς για την υιοθέτηση του ποδηλάτου σαν τρόπο ζωής στις καθημερινές μετακινήσεις. Εδώ η μόδα αφορά κυρίως το ντύσιμο και προτείνει την επιλογή των γνωστών ποδηλατικών σορτς/ κολάν σε επίσημες εμφανίσεις.

5. Φίλοι που δεν είναι συνομίληκοι

Η συμβουλή προς τους νέους είναι να κάνουν παρέα με άτομα που δεν είναι συνομήλικα και στους μεγαλύτερους το ακριβώς αντίστροφο, ώστε να ανταλλάσσουν εμπειρίες και συμβουλές.

6. Παντελόνια σε δύο κομμάτια

Άλλο ένα δυναμικό comeback είναι αυτό των Zip-off παντελονιών, εκείνων δηλαδή που με ένα φερμουάρ μετατρέπονται σε βερμούδα, όπως αυτά που παρουσίασε ο οίκος Balenciaga.

7. Bathleisure

Διάσημες όπως η Rihanna και η Rita Ora επανέφεραν τα μπουρνούζια στις δημόσιες εμφανίσεις και είναι αυτό ακριβώς που φαντάζεστε. Ποζάρουν φορώντας μπουρνούζι ή κάτι που παραπέμπει στην εμφάνιση μόλις-βγήκα-από-το-μπάνιο.

8. Με στιλ στη βροχή

Οι γαλότσες και τα αδιάβροχα πανωφόρια ήταν σχεδόν σε όλες τις πασαρέλες για την Άνοιξη του 2018, από τον οίκο Chanel μέχρι τον Calvin Klein.

9. (Ψεύτικο) χρήμα παντού

Ο οίκος Balenciaga παρουσίασε σχέδια με το δολάριο και το ευρώ στην κολεξιόν Άνοιξη 2018 και ο Vaquera ένα φόρεμα φτιαγμένο από πιστωτικές κάρτες.

10. Άσχετα κομμάτια μεταξύ τους

Το «freakebana», ο νέος άσχημος/ πρωτότυπος τρόπος συνδυασμού διαφορετικών φυτών μεταξύ τους για λόγους αισθητικής και διακόσμησης, περνά πλέον και στα ρούχα και γίνεται η τέχνη του να φοράμε «ό,τι θέλουμε».

11. Πατινάζ

Ο οίκος Gucci παρουσίασε στη συλλογή του ρούχα που παραπέμπουν στα εντυπωσιακά κοστούμια πατινάζ.

12. Μοβ

Το μοβ είναι φέτος το νέο ροζ.

13. Σορτς γυμναστικής

Gucci, Dior και Prada έντυσαν τα φετινά μοντέλα τους με κοντά σορτς για κάθε περίσταση.

14. Σέξι, αποκαλυπτικά κορμάκια

Μετά από κάμποσα χρόνια απουσίας, τα κορμάκια με ψηλό κόψιμο στην μέση επανήλθαν και κατέκλυσαν τα catwalks πολλών διάσημων οίκος μόδας, όπως Tom Ford, Thom Browne και Oscar de la Renta.

15. Συντηρητισμός

Η Kendall Jenner έχει μήνες να φορέσει μπλούζα που φτάνει κάτω από το στήθος της, σε αντίθεση με την άκρως συντηρητική δημιουργία των 450 δολαρίων δια χειρός Creatures of Comfort που έγινε viral.

bless everyone who is pretty enough, skinny enough, and rich enough to wear this dress pic.twitter.com/7XFmL0G8bf