Η Σίνθια Νίξον πριν και μετά από το "Sex and the City": η προσωπική ιστορία μιας θαρραλέας ηθοποιού Η ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΟΥΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΗΤΑΝ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ "IT GIRL" ΤΗΣ ΘΡΥΛΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΡΕΑΣ