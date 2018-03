Η Έλεν Μίρεν διαβάζει ποίηση στον (εμφανώς συγκινημένο) Στίβεν Κόλμπερτ

Πολλά γράφτηκαν για τη χθεσινή Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης, ωστόσο, αυτό που συνέβη στο στούντιο της εκπομπής "The Late Show" του Στίβεν Κόλμπερτ, ήταν πραγματικά ξεχωριστό. Γιατί ο παρουσιαστής είχε μια αληθινή έμπνευση: να καλέσει την Έλεν Μίρεν για την ανάγνωση του «Οδυσσέα», του θρυλικού ποιήματος του Άλφρεντ Τένισον.

Και η αλήθεια είναι ότι από την απαγγελία των πρώτων στίχων κιόλας, ο παρουσιαστής δεν έκρυβε τη συγκίνησή του, αλλά και το γεγονός ότι κρεμόταν από το στόμα της οσκαρικής ηθοποιού. «...είμαστε γέροι, αλλά δεν απολείπουν από τα γερατειά το χρέος και η δόξα.

Όλα τα κόβει ο θάνατος. Μα τώρα, πριν φτάσει, εμείς να κάμουμε μπορούμε, έργο τρανό κι αντάξιο των ανθρώπων, που ακόμη και στους θεούς αντισταθήκαν. Στους βράχους φέγγουν λύχνοι από τα σπίτια, η μέρα σβήνει και το φεγγάρι βγαίνει».

Ακολουθεί στα αγγλικά το απόσπασμα από το ποίημα του Τένισον που διάβασε η Μίρεν.

Ulysses

BY ALFRED, LORD TENNYSON

(...)

Old age hath yet his honour and his toil;

Death closes all: but something ere the end,

Some work of noble note, may yet be done,

Not unbecoming men that strove with Gods.

The lights begin to twinkle from the rocks:

The long day wanes: the slow moon climbs: the deep

Moans round with many voices. Come, my friends,

'T is not too late to seek a newer world.

Push off, and sitting well in order smite

The sounding furrows; for my purpose holds

To sail beyond the sunset, and the baths

Of all the western stars, until I die.

It may be that the gulfs will wash us down:

It may be we shall touch the Happy Isles,

And see the great Achilles, whom we knew.

Tho' much is taken, much abides; and tho'

We are not now that strength which in old days

Moved earth and heaven, that which we are, we are;

One equal temper of heroic hearts,

Made weak by time and fate, but strong in will

To strive, to seek, to find, and not to yield.