Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς φτάνοντας στις Πρέσπες και λίγο πριν ξεκινήσει η τελετή υπογραφής της συμφωνίας για τη Μακεδονία, έδωσε το σύνθημα και όλοι άρχισαν να τραγουδούν το "Happy Birthday".

Η εικόνα ξάφνιασε όσους έβλεπαν την τελετή, αλλά σύντομα έγινε γνωστό πως η έκπληξη ήταν αφιερωμένη στον ειδικό διαμεσολαβητή του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς που σήμερα έχει τα γενέθλιά του.

Όλοι σηκώθηκαν από τις θέσεις τους, άρχισαν να τραγουδούν και να χειροκροτούν ενώ ο Νίκος Κοτζιάς κουνούσε ρυθμικά τα χέρια του.

The one and only ⁦@GreeceMFA⁩ ⁦@NikosKotzias⁩ conducting "Happy Birthday" f ⁦@FedericaMog⁩ and @UN Special Envoy Matthew #Nimetz. #bigday pic.twitter.com/3kD1CokGfa