Στη Σύρο έδεσε το μεσημέρι της Παρασκευής το θηριώδες πλοίο του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού Carson City.

Το σκάφος ναυπηγήθηκε το 2016, έχει μήκος 103 μέτρα και πλάτος 28,5 μέτρα ενώ ο μέσος όρος ταχύτητας που αναπτύσσει είναι 24,5 μίλια.

Το υπερσύγχρονο ταχύπλοο των ΗΠΑ θα παραμείνει στο λιμάνι της Ερμούπολης έως και την Κυριακή.

Σκοπός της επισκέψεώς του είναι η ανάπαυση και αναψυχή του 36μελούς πληρώματος.

Το πλοίο επρόκειτο να αφιχθεί στην Σύρο από την Τετάρτη, ωστόσο λόγω αλλαγής προγράμματος, έφτασε στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων 48 ώρες αργότερα.

Οι συνεννοήσεις για την επίσκεψη του Carson City ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν επισκέφθηκε την Σύρο η ναυτική ακόλουθος των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Rose Rice.

H πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα εκφράζει τη χαρά της για την επίσκεψη του USNS Carson City στη Σύρο μέσω Twitter. Στο μήνυμά της υπογραμμίζει πως πρόκειται για ένα ορατό σύμβολο του πώς εμβαθύνουν τις στρατιωτικές τους σχέσεις Ελλάδα και ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.

