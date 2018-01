Στο επίπεδο ένα, στην κατηγορία των χωρών που ενέχουν τον χαμηλότερο κίνδυνο για την ασφάλεια των Αμερικανών ταξιδιωτών, κατατάσσει την Ελλάδα το νέο Συμβουλευτικό Ταξιδιωτικό Πρόγραμμα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το νέο αυτό ταξιδιωτικό πρόγραμμα των ΗΠΑ, που άρχισε σήμερα, αντικαθιστά τις καθιερωμένες προειδοποιήσεις ταξιδιών και τις έκτακτες ταξιδιωτικές ενημερώσεις, και σκοπό έχει να παρέχει στους Αμερικανούς ταξιδιώτες σαφείς, έγκαιρες και αξιόπιστες πληροφορίες για την κατάσταση ασφάλειας παγκοσμίως.

The State Department’s new Travel Advisory Program, launched today, assigns every country a level of advice ranging from 1 to 4. Greece received a Level 1 - Exercise Normal Precautions rating that should have American tourists packing their bags to come. pic.twitter.com/67E7JypiVv

Οι συμβουλές ταξιδιού κατατάσσουν τις χώρες σε τέσσερα επίπεδα ασφάλειας, δίνοντας παράλληλα μια περιγραφή των κινδύνων και των τρόπων δράσης.

Ειδικότερα, ανάλογα με τον κίνδυνο για την ασφάλεια των Αμερικανών ταξιδιωτών, στο επίπεδο ένα κατατάσσονται χώρες για τις οποίες συστήνονται οι κανονικές προφυλάξεις, στο δύο χώρες για τις οποίες συστήνεται αυξημένη προφύλαξη, στο τρίτο, χώρες για τις οποίες συστήνεται η επανεξέταση του ταξιδιού και στο τέταρτο, κράτη για τα οποία συστήνεται να μην ταξιδέψουν.

Πάιατ: «Προσδοκώ να δω περισσότερους Αμερικανούς τουρίστες στην Ελλάδα το επόμενο έτος»

Την προσδοκία του να δει περισσότερους Αμερικανούς τουρίστες στην Ελλάδα, εκφράζει o πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιτ, με αφορμή την κατάταξη της χώρας μας, από το Στέι Ντιπάρντμεντ, στις πιο ασφαλείς χώρες για ταξίδια.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, o Τζέφρι Πάιατ αναφέρει: «Η Ελλάδα είναι στο καλύτερο επίπεδο του Συμβουλευτικού Ταξιδιωτικού Προγράμματος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Προσδοκώ να δω περισσότερους Αμερικανούς τουρίστες στην Ελλάδα το επόμενο έτος».

Greece at the best level of the State Department’s new Travel Advisory Program. I’m looking forward to seeing even more American tourists here in Greece in the year ahead. https://t.co/Q71ID2CT3V