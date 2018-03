Την έγκριση της δόσης των 6,7 δισ. ευρώ για την Ελλάδα και την εκταμίευση των 5,7 δισ. εξ αυτών, θα εξετάσει την επόμενη εβδομάδα το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ESM.

