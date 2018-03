Η πορεία εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος θα αποτελέσει το πρώτο θέμα του σημερινού Eurogroup, όπως ανέφερε ο Μάριο Σεντένο προσερχόμενος στη συνεδρίαση.

«Θα ενημερωθούμε από τους θεσμούς για την πρόοδο στο ελληνικό πρόγραμμα» σημείωσε ο πρόεδρος του Eurogroup.

Συνεχίζοντας ο κ. Σεντένο αναφέρθηκε στην κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο που είχε νωρίτερα, επαινώντας τις προσπάθειες της Ελλάδας στην εφαρμογή του προγράμματος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η Ελλάδα σημειώνει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή του προγράμματος» έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter, ο Μ. Σεντένο μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης.

I had a friendly discussion with Greek finance minister Euclid @tsakalotos earlier today. #Greece is making remarkable progress in implementing the programme pic.twitter.com/aPHtKBFjIB