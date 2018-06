Η Apple ανακοίνωσε μια πολυετή συμφωνία με την Όπρα Γουίνφρεϊ με στόχο τη δημιουργία πρωτότυπων παραγωγών προγραμμάτων στο χώρο της ψηφιακής ψυχαγωγίας.

«Μαζί, η Γούινφρεϊ και η Apple θα δημιουργήσουν πρωτότυπα προγράμματα που θα αναδείξουν την ασύγκριτη δυνατότητα της να συνδεθεί με ακροατήρια σε όλο τον κόσμο», ανέφερε η Apple σε δήλωση.

Η Apple δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με την αξία της συμφωνίας ή το πότε θα ξεκινήσουν τα προγράμματα ενώ η δημοφιλής παρουσιάστρια δεν έκανε κανένα σχόλιο.

Η Γουίνφρεϊ, 64 ετών, παραγωγός κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών παραγωγών αναμένεται να εμφανιστεί στην οθόνη σε κάποιο από τα προγράμματα, αναφέρει μια πηγή που γνωρίζει λεπτομέρειες του deal.

To ποσό που έχει δεσμευτεί από την Apple για τη συμφωνία λέγεται πως φτάνει το 1 δις. δολάρια.

Οι αναλυτές αναφέρουν πως αυτή είναι η μεγαλύτερη σύναψη συμφωνίας της Apple η οποία έχει στόχο να ανταγωνιστεί τις εταιρείες Netflix Inc, Amazon.com Inc και HBO της Time Warner Inc στο χώρο της ψυχαγωγίας.

Η Όπρα βέβαια δεν είναι η μόνη που επιστρατεύεται από την Apple καθώς ήδη υπάρχουν συμφωνίες για σειρές με την Τζένιφερ Άνιστον και την Ριζ Γουίδερσπουν, αλλά και με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ.