Νέα τροπή παίρνει το σκάνδαλο της Cambridge Analytica μετά τις σημερινές αποκαλύψεις του Guardian, για το εύρος των ιδιωτικών δεδομένων που χρησιμοποίησε η εταιρεία, εν αγνοία των χρηστών.

Συγκεκριμένα, εκτός από τις δημόσιες αναρτήσεις και τις ενημερώσεις του timeline, η εφαρμογή του Αλεξάντρ Κόγκαν "This Is Your Digital Life" είχε πρόσβαση και σε ιδιωτικά μηνύματα, στο inbox των χρηστών, όπως αποκαλύπτει ο Guardian.

Πρακτικά, όσοι κατέβαζαν την εφαρμογή του Κόγκαν, ο οποίος υποστήριζε ότι συλλέγει πληροφορίες για ψυχογραφικά τεστ, επέτρεπαν την πρόσβαση του σε ιδιωτικά μηνύματα που έστελναν και λάμβαναν από επαφές τους.

Στη συνέχεια κάποια από αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν αθέμιτα, κατά την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο την στοχευμένη διαφήμιση και προώθηση υλικού, ανάλογα με το προφίλ του εκάστοτε αποδέκτη.

Το Facebook παραδέχεται πως η εταιρεία συμβούλων «ενδεχομένως» είχε πρόσβαση στα ιδιωτικά μηνύματα «ορισμένων» εκ των 87 εκατομμυρίων χρηστών που επηρεάστηκαν από το πρωτοφανές σκάνδαλο, χωρίς την ρητή συγκατάθεσή τους, μεταδίδει ο Guardian.

Πρόκειται για την πιο σοβαρή, έως τώρα, αποκάλυψη της υπόθεσης που κλυδωνίζει την δημοφιλέστερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο και τον 33χρονο, δισεκατομμυριούχου συνιδρυτή της.

Μιλώντας, χθες, για δεύτερη ημέρα στο Αμερικανικό Κογκρέσο, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ υποστήριξε πως και ο ίδιος έπεσε θύμα της διαρροής και της αθέμιτης χρήσης των προσωπικών του δεδομένων από την Cambridge Analytica, με αρκετούς αναλυτές να εκτιμούν πως η εταιρεία επιχειρεί να διασκευάσει τις εντυπώσεις με την τοποθέτηση του ιδρυτή της μεταξύ των «πληγέντων χρηστών».

Με πληροφορίες από Guardian