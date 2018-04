Με ειρωνεία και διατυπώνοντας αιχμηρές επιφυλάξεις σχολίασε ο Έντουαρντ Σνόουντεν την κατάθεση του Μαρκ Ζούκερμπεργκ για το Facebook και την Cambridge Analytica.

Ο πρώην τεχνικός της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA) των ΗΠΑ, ο οποίος κατηγορείται από τις αρχές της χώρας του για κατασκοπεία αναδημοσίευσε το σχόλιο του Alan Rappeport των New York Times, στο οποίο ανέφερε πως ο Ζούκερμπεργκ δεν απαντά με σαφήνεια σχετικά με το αν το Facebook διατηρεί τα δεδομένα περιήγησης των χρηστών αφότου εκείνοι αποσυνδεθούν.

O Σνόουντεν ειρωνεύτηκε τον Ζούκερμπεργκ σχολιάζοντας: «Και μετά αποκαλούν εμένα εγκληματία».

And they call me a criminal. https://t.co/cmpIxY3Cc3

Ο Σνόουντεν συνέχισε τα retweets χρηστών που σχολίαζαν τα όσα είπε ο CEO του Facebook χθες στο Κογκρέσο.

So #Zuckerberg says that they delete data once you delete it.. 🤔 pic.twitter.com/rmIRzPpZsb