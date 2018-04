Πριν από πέντε μέρες το Despacito έγραψε ιστορία ως το πρώτο βίντεο που έσπασε το φράγμα των 5 δισ. views στο Υoutube.

Kαι μετά την ανακοίνωση ότι το βίντεο των Luis Fonsi και Daddy Yankee είχε φτάσει στο αξιοσημείωτο ορόσημο, απλά εξαφανίστηκε.

Οι πληροφορίες έως τώρα αναφέρουν πως το βίντεο διεγράφη από το κανάλι Vevo και πως αυτό έγινε από χάκερς.

Αυτό σημαίνει πως τα 5 δισ, views χάθηκαν για πάντα!

Shakira, Selena Gomez, Taylor Swift και Drake φέρονται επίσης να έχουν χάσει βίντεο και να έχουν επηρεαστεί από την κυβερνοεπίθεση.

Οι χάκερς που έχουν αναλάβει την ευθύνη έχουν αφήσει ένα μήνυμα στο οποίο γράφουν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ΒΒC.

Οι εταιρία του τραγουδιστή Luis Fonsi δεν έχει ακόμη προβεί σε κάποια ανακοίνωση.

Various videos including "Despacito", "Hello", "Chantaje", "Fancy" & more have been hacked on YouTube! pic.twitter.com/Kn9R7yP6FK